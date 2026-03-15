Contramano: filman a un auto circulando en sentido contrario por la Circunvalación

Un conductor fue grabado mientras circulaba en contramano en la Avenida de Circunvalación de San Juan , la autopista más transitada del Gran San Juan . En las imágenes se observa cómo el auto avanza por el carril contrario al sentido de circulación , obligando a los demás vehículos a extremar precauciones para evitar una colisión.

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El episodio ocurrió en la madrugada de este domingo sobre la Ruta Nacional A014 , conocida como Avenida de Circunvalación , que rodea la Capital sanjuanina y conecta con distintos accesos clave de la provincia. En el video, que comenzó a circular en redes sociales, se puede ver al vehículo desplazándose por el carril opuesto al flujo normal del tránsito , en una maniobra extremadamente peligrosa.

La contramano en Circunvalación es considerada una de las situaciones de mayor riesgo vial, ya que en una autopista los vehículos suelen circular a altas velocidades , lo que aumenta considerablemente la probabilidad de un choque frontal .

Un auto fue filmado en la madrugada del domingo circulando en contramano por la Avenida de Circunvalación de San Juan. La peligrosa maniobra quedó registrada por otros automovilistas y generó preocupación por el riesgo de un choque frontal. Mirá el video. #Contramano pic.twitter.com/xBOU5McOO4

En las imágenes se observa cómo el conductor continúa avanzando mientras otros automovilistas que circulan correctamente lo filman con sus teléfonos , evidenciando la sorpresa y preocupación por la situación.

Este tipo de maniobras no solo representa un grave peligro para el conductor que circula en sentido contrario , sino también para quienes utilizan la autopista respetando las normas de tránsito.

Una autopista clave del Gran San Juan

La Avenida de Circunvalación es una arteria estratégica que rodea la ciudad de San Juan y conecta distintos accesos urbanos y rutas nacionales. Por allí circulan miles de vehículos diariamente, incluyendo autos particulares, colectivos y transporte de carga.

Por esa razón, cualquier situación irregular, como la circulación en contramano, puede derivar en accidentes de gran gravedad.

Las autoridades suelen recordar que ante una situación de este tipo lo recomendable es reducir la velocidad, mantener distancia y dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad o emergencias para prevenir un siniestro.