Creen que el empleado judicial instigó el robo de los aires y trató de evitar que realizaran la denuncia

Fiscalía sostiene que habría organizado la maniobra y luego intentó impedir que el hecho fuera denunciado.

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La investigación por el robo de aires acondicionados del Poder Judicial sumó este miércoles nuevos elementos que complican la situación de Jorge Fernando Cataldo, el empleado judicial señalado como uno de los principales implicados en la maniobra.

Durante la audiencia de formalización realizada frente al juez de Garantías, desde la UFI Delitos Especiales sostuvieron que Cataldo no solo habría instigado el robo de los equipos, sino que además intentó evitar que el hecho fuera denunciado.

image Jorge Fernando Cataldo. Según expuso Fiscalía, uno de los imputados, Juan Pablo Albornoz, declaró que recibió una “orden directa” de Cataldo para retirar los aparatos desde el obrador ubicado en Capital. Para los investigadores, ese dato refuerza la hipótesis de que el empleado judicial habría planificado o coordinado la maniobra.

Además, los fiscales indicaron que, tras conocerse el caso, Cataldo habría mantenido una actitud intimidante hacia una superior jerárquica con el objetivo de que no realizara la denuncia correspondiente.

image Ivan Grassi, fiscal de la UFI Delitos Especiales. Otro de los puntos expuestos en la audiencia fue la conducta posterior al hecho. Remarcaron que esa situación representa un riesgo para la investigación y por ello solicitó un mes de prisión preventiva. Los investigadores consideran que existe peligro de entorpecimiento de la causa, tanto por la posibilidad de influir sobre otros involucrados como por eventuales maniobras que puedan afectar el avance del expediente.