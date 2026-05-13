    • 13 de mayo de 2026 - 11:03

    Creen que el empleado judicial instigó el robo de los aires y trató de evitar que realizaran la denuncia

    Fiscalía sostiene que habría organizado la maniobra y luego intentó impedir que el hecho fuera denunciado.

    Jorge Fernando Cataldo.

    Jorge Fernando Cataldo.

    Foto:

    Leé además

    Mecheras detenidas.

    Dos mecheras fueron detenidas en un local céntrico cuando intentaron llevarse prendas sin pagar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Choque en Pocito.

    [VIDEO] Raid peligroso en Pocito: un conductor aparentemente ebrio derribó una pared, chocó una moto y terminó detenido

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante la audiencia de formalización realizada frente al juez de Garantías, desde la UFI Delitos Especiales sostuvieron que Cataldo no solo habría instigado el robo de los equipos, sino que además intentó evitar que el hecho fuera denunciado.

    image
    Jorge Fernando Cataldo.

    Jorge Fernando Cataldo.

    Según expuso Fiscalía, uno de los imputados, Juan Pablo Albornoz, declaró que recibió una “orden directa” de Cataldo para retirar los aparatos desde el obrador ubicado en Capital. Para los investigadores, ese dato refuerza la hipótesis de que el empleado judicial habría planificado o coordinado la maniobra.

    Además, los fiscales indicaron que, tras conocerse el caso, Cataldo habría mantenido una actitud intimidante hacia una superior jerárquica con el objetivo de que no realizara la denuncia correspondiente.

    image
    Ivan Grassi, fiscal de la UFI Delitos Especiales.

    Ivan Grassi, fiscal de la UFI Delitos Especiales.

    Otro de los puntos expuestos en la audiencia fue la conducta posterior al hecho. Remarcaron que esa situación representa un riesgo para la investigación y por ello solicitó un mes de prisión preventiva. Los investigadores consideran que existe peligro de entorpecimiento de la causa, tanto por la posibilidad de influir sobre otros involucrados como por eventuales maniobras que puedan afectar el avance del expediente.

    image
    Juez de Garantías, Matías Parrón.

    Juez de Garantías, Matías Parrón.

    Uno de los datos que más llamó la atención de los pesquisas es que Cataldo se presentó a trabajar el mismo día en que ocurrió el hecho, pero luego abandonó el lugar de manera repentina, dejando incluso su bicicleta personal encadenada dentro del edificio judicial.

    Mientras avanza la investigación, el juez deberá resolver en las próximas horas el planteo realizado por Fiscalía respecto a las medidas cautelares solicitadas en el marco de la causa.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Médico hallado sin vida.

    La autopsia reveló de qué murió el médico hallado sin vida en Capital

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Encontraron al hombre que era intensamente buscado.

    Encontraron al hombre que era intensamente buscado en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Choque fatal en Vélez.

    Accidente fatal en Vélez: una mujer perdió el control de su auto y murió tras chocar contra un árbol

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Juan Cruz Marinelli nunca fue echado del Poder Judicial y puede trabajar según informes médicos realizados en la misma Justicia. 

    Fraude en el Registro Inmobiliario: tras ser estabilizado, comenzó el juicio contra el empleado judicial acusado

    Por Redacción Diario de Cuyo