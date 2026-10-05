Crimen en Palermo: mataron a un joven uruguayo y hay dos detenidos por el ataque.

Un joven uruguayo fue asesinado a balazos dentro de un departamento del barrio porteño de Palermo y por el hecho hay dos personas detenidas. El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada sobre Costa Rica al 5200 , donde, según el relato de los familiares, irrumpieron entre tres y cuatro personas.

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Los investigadores buscan determinar cómo los agresores lograron ingresar al inmueble. De acuerdo con las primeras declaraciones, no hubo signos de que la puerta o la cerradura hubieran sido forzadas , por lo que una de las líneas de investigación apunta a establecer si la víctima conocía a alguno de los atacantes o si tenían información previa sobre el lugar.

Una vez dentro, los agresores efectuaron varios disparos contra el hombre , que murió en el lugar. La secuencia es reconstruida por la Justicia a partir de los testimonios de los familiares y del análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Después del homicidio, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo para localizar a los responsables. En ese procedimiento fueron detenidos dos sospechosos en las inmediaciones de avenida Santa Fe y avenida Bullrich , frente al predio del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”.

En ese sector, los agentes también encontraron un arma de fuego que habría sido descartada durante la fuga . El elemento quedó bajo resguardo y será sometido a peritajes para determinar si fue utilizado en el homicidio.

La investigación continúa con la búsqueda de otros dos sospechosos que, de acuerdo con la información aportada por los familiares, también habrían participado del ataque. La Justicia intenta reconstruir el recorrido que realizó el grupo antes y después del crimen.

Investigan un posible ajuste de cuentas narco

Una de las principales hipótesis que analizan los investigadores es que el homicidio podría estar relacionado con un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada y forma parte de las distintas líneas que se siguen para establecer el móvil del asesinato.

La víctima había llegado a la Argentina pocas semanas antes y los investigadores trabajan para determinar sus antecedentes, sus últimos movimientos y posibles vínculos. Esa información podría ser clave para establecer por qué fue atacado y si el crimen estuvo relacionado con actividades delictivas previas.

La causa quedó en manos de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, que ordenó distintas medidas para identificar al resto de los involucrados y determinar con precisión qué ocurrió dentro del departamento de Palermo.