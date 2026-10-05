Crimen de una nena de 3 años en Villa La Angostura: qué se sabe y cuál es la principal hipótesis

Una nena de 3 años fue asesinada en Villa La Angostura durante una discusión entre sus padres. El principal acusado es el padre de la menor, un hombre de 36 años que permanece internado en grave estado después de provocarse heridas en el cuello. La Justicia investiga las circunstancias del crimen y espera avanzar con la formulación de cargos cuando su estado de salud lo permita.

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Horror en Villa La Angostura: acusan a un hombre de matar a su hija de 3 años

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 18.30, en una vivienda ubicada sobre la avenida Siete Lagos , entre las calles Del Chilco y Del Pehuén. La familia es oriunda de Lamarque, Río Negro. El hombre se encontraba viviendo temporalmente en Villa La Angostura por motivos laborales y su pareja había viajado junto con la niña para visitarlo.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de la Fiscalía, durante la estadía se produjo una agresión del hombre contra su pareja . En medio de esa situación, y mientras la niña se encontraba presente, habría tomado un arma blanca y atacado a su hija.

La menor sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar . La investigación busca determinar con precisión cómo se desarrolló la secuencia y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el ataque.

La principal hipótesis que analiza el Ministerio Público Fiscal es que el hombre habría asesinado a la niña con el objetivo de provocar sufrimiento a su pareja . Por ese motivo, el fiscal Adrián De Lillo prepara una acusación por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido presuntamente con esa finalidad.

La madre de la víctima logró salir de la vivienda y pedir ayuda. Luego recibió contención psicológica y asistencia profesional. Según la información difundida por la Fiscalía, no sufrió heridas físicas de gravedad.

El acusado permanece internado y bajo custodia

Después del ataque, el hombre se provocó heridas cortopunzantes en el cuello. Fue asistido inicialmente en el hospital de Villa La Angostura y luego trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes debido a la gravedad de su estado.

Actualmente permanece internado con pronóstico reservado y bajo custodia policial permanente. Debido a su condición médica, la Justicia todavía no pudo realizar la audiencia de formulación de cargos ni escuchar formalmente su versión de los hechos.

Los investigadores también indicaron que, hasta el momento, no existían denuncias previas registradas por violencia de género o violencia familiar entre la pareja.

Allanamiento y peritajes en la vivienda

La Fiscalía ordenó una serie de medidas para reconstruir el crimen. Entre ellas se encuentra la autopsia de la niña, además de un allanamiento en la vivienda donde ocurrió el ataque.

Los investigadores buscan secuestrar el arma que habría sido utilizada, teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos que puedan aportar información sobre la mecánica del hecho. También continúan las entrevistas a posibles testigos y los peritajes en la escena.

La causa está a cargo del fiscal Adrián De Lillo, con la intervención del asistente letrado Ramiro Amaya y la supervisión del fiscal jefe Gastón Ávila.

Por ahora, el acusado continúa internado y la investigación permanece abierta. La hipótesis de la Fiscalía deberá ser acreditada durante el proceso judicial, mientras se aguardan los resultados de las pericias y la evolución médica del hombre.