De la estafa al abuso y la mala praxis: los enfermeros que terminaron ante la Justicia en San Juan

La reciente condena de Víctor Arturo Godoy , el enfermero que fue descubierto mientras ofrecía turnos y prácticas médicas a cambio de dinero en los consultorios externos del Hospital Rawson, volvió a poner bajo la lupa una serie de causas que involucraron a trabajadores de la salud en San Juan durante los últimos años.

Godoy, de 39 años, reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió seis meses de prisión efectiva por una estafa cometida contra pacientes del Hospital Rawson. La investigación estableció que se presentaba como personal activo del nosocomio, utilizaba un ambo para generar confianza y cobraba dinero por supuestas gestiones. En uno de los hechos acreditados recibió $60.000 a cambio de órdenes médicas apócrifas. El acuerdo fue homologado por el juez de Garantías Mariano Carrera y la investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Grassi, con la intervención de los ayudantes fiscales Victoria Martín y Pablo Orellano.

Pero Godoy no es el único enfermero que terminó judicializado desde la puesta en marcha del Sistema Acusatorio. Entre los casos que tuvieron resolución pública aparece el de José Sebastián Castillo, quien trabajaba en el Hospital Federico Cantoni de Pocito y fue condenado en diciembre de 2025 a 10 meses de prisión efectiva luego de admitir en un juicio abreviado abusos sexuales contra cuatro mujeres. Además de la pena, se le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer como enfermero. La acusación estuvo a cargo del fiscal de CAVIG Leonardo Arancibia.

Otro expediente que llegó a juicio fue el de Marcelo Gerardo Acosta, enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de Susana Molina, una paciente que había sufrido un ACV y tenía una traqueotomía. La Fiscalía sostuvo que el profesional no respondió adecuadamente a los pedidos de asistencia y que la falta de aspiración de las secreciones de la cánula derivó en un cuadro de hipoxia y posterior deterioro de la paciente.

Acosta fue condenado en septiembre de 2025 a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por homicidio culposo, además de cinco años de inhabilitación. En marzo de 2026, la condena fue confirmada en la instancia de impugnación. La investigación y el debate estuvieron vinculados a la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Iván Grassi.

También aparece en este recorrido José Sebastián Moll Menéndez, enfermero del Hospital General Julieta Lanteri. En agosto de 2024 aceptó mediante un juicio abreviado una condena de tres años de prisión condicional y dos años de inhabilitación para ejercer como enfermero y empleado público por abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por una persona encargada de la guarda de la víctima. La causa estuvo en manos de la fiscal Claudia Ruiz Carignano, de la UFI CAVIG.