Decomisaron mercadería de contrabando que venía de Chile y tenía un valor de unos 90 millones de pesos Lo realizó Gendarmería Nacional.

El primer procedimiento estuvo a cargo de la Patrulla Fija “Los Árboles”, cuando solicitaron la detención de un vehículo procedente de la República de Chile en el que se trasladaban dos ciudadanos de nacionalidad argentina mayores de edad, informó Gendarmería Nacional.

Durante la inspección, los uniformados visualizaron que transportaban bultos con ropa y elementos de bazar, como también mercadería de otros rubros de origen extranjero sin el aval aduanero correspondiente.

Ante esta situación se puso en conocimiento al Fiscal de Turno de Mendoza, que orientó se labren las actuaciones y que se dé intervención a ARCA. El avalúo de lo incautado asciende a 88.572.417 pesos.

De igual manera, integrantes de la Patrulla controlaron a un camión internacional de cargas que tenía como destino Buenos Aires. Los funcionarios hallaron en el sector de la cabina del conductor, había una caja que contenía un repuesto mecánico que carecía de la documentación que justifique su legal ingreso al territorio argentino.

Por otra parte, personal de la Sección Reforzada “Punta de Vacas” constató que en rodado llevaba cajas con taladros, tuercas, arandelas, tornillos y pernos. La mercadería de origen extranjero y sin aval fue secuestrada.

Con respecto al avalúo de estos últimos controles, asciende a 5.000.000 de pesos.