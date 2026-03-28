    • 28 de marzo de 2026 - 14:33

    Desaparición en San Juan: continúa la intensa búsqueda de Rivero

    La Policía de San Juan confirmó que sigue la búsqueda de Rivero, desaparecido hace dos días. Piden colaboración urgente por su estado de salud.

    La desaparición de Adolfo Aníbal Rivero mantiene en vilo a San Juan y activa un fuerte operativo policial.

    La desaparición de Adolfo Aníbal Rivero mantiene en vilo a San Juan y activa un fuerte operativo policial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía de San Juan informó este sábado que continúa la búsqueda de Adolfo Aníbal Rivero, el hombre de 64 años desaparecido desde hace dos días. El caso, enmarcado en el programa “San Juan Te Busca”, mantiene en alerta a las autoridades debido a su estado de salud y la falta de novedades sobre su paradero.

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    De acuerdo al comunicado oficial, la desaparición de Rivero fue reportada el jueves 26 de marzo, lo que motivó la inmediata activación del protocolo provincial. El hombre es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, pesa 70 kilos, tiene tez blanca, ojos marrones y cabello corto canoso.

    Desaparición de Rivero: datos clave para identificarlo

    Las autoridades detallaron que al momento de su desaparición vestía una campera polar verde, pantalón color mostaza y zapatillas blancas marca Puma. También llevaba una mochila negra y un gorro rojo, elementos que podrían facilitar su identificación en la vía pública.

    Uno de los puntos que genera mayor preocupación es su estado de salud. Rivero padece esquizofrenia, lo que incrementa la urgencia de encontrarlo sano y salvo. Por este motivo, desde la fuerza remarcan la importancia de la colaboración ciudadana.

    En este contexto, la Policía solicitó que cualquier persona que tenga información sobre la desaparición de Rivero se comunique de inmediato al 911. El aviso puede realizarse de forma anónima, con el objetivo de acelerar la localización del hombre.

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