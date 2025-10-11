Desesperada búsqueda de una mujer escapó de un hospital tras una cirugía por un cáncer mamario Alejandra Gómez padece esquizofrenia y había sido operada.

En Mar del Plata, las autoridades locales iniciaron una intensa búsqueda de paradero de una mujer que desapareció tras huir del hospital sin haber recibido el alta médica.

Se trata de Alejandra Soledad Gómez, de 42 años, cuyo estado de salud es delicado y requiere atención urgente.

La denuncia fue presentada por sus familiares en la Comisaría Quinta de la ciudad, luego de que perdieran contacto con ella. Alejandra fue vista por última vez en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Según informaron fuentes policiales, la situación de Gómez es doblemente preocupante. Por un lado, padece esquizofrenia, por el otro, fue operada recientemente debido a un cáncer de mama que resultó en una extirpación.

“La señora padece esquizofrenia y fue operada recientemente por un problema de cáncer de mama. Se la extirparon y por lo tanto necesita asistencia y hay que hallarla porque si no se puede agravar su cuadro de salud”, destacaron las autoridades, haciendo hincapié en la necesidad de encontrarla rápidamente para evitar un agravamiento de su cuadro médico.

Los familiares de Alejandra Gómez precisaron que la mujer es de contextura física robusta, de 1,60 metros de estatura, tez trigueña, ojos marrones, pelo largo teñido de negro y labios gruesos.

Detallaron que, al momento de su desaparición, estaba vestida con una campera polar a cuadros de color gris y negro. Debajo poseía una camiseta de color azul con mangas largas, un pantalón de jogging de color gris y zapatillas de color negro.

Además llevaba en su poder un bolso negro y naranja, con una calavera de color violeta. En su interior tenía unas crocs de color negro, una mochila a cuadros amarilla y negra, una toalla, pastilleros con medicación, elementos de higiene y prendas íntimas.

Los allegados de la mujer desaparecida solicitaron que, ante cualquier información para dar con su paradero, se comuniquen al 911.