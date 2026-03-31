Despidieron los restos del alumno asesinado por un compañero en el colegio de Santa Fe

Finalizó el cortejo fúnebre, desde San Cristóbal, provincia de Santa Fe , que trasladaron los restos de Ian Cabrera , asesinado ayer en la Escuela 40 Mariano Moreno. El coche fúnebre llegó a la casa velatoria, a las 10:20 para trasladar los restos del joven de 13 años.

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Luego de cargar las coronas de flores en el vehículo, despues que el ataúd fue retirado de la sala velatoria, el cortejo se detuvo en la iglesia del pueblo para realizar una misa.

El cortejo pasó por el Club Atlético Independiente, donde Ian jugaba al fútbol. Alumnos de distintas escuelas, públicas y privadas, salieron a la vereda a acompañar el responso. Se vieron a chicos muy conmovidos, la iglesia del pueblo estuvo llena, con gente de todas las edades.

Luego de una ceremonia de responso en la iglesia del pueblo, la procesión siguió hasta el cementerio municipal de San Cristóbal en donde el cajón fue depositado en un nicho del pabellón de la necrópolis.

Algunos de los familiares más cercanos del joven se subieron a una escalera para tocar el féretro antes de la colocación de la placa que cerró el nicho. Todo fue llanto y dolor.

Las investigaciones, a cargo de la fiscal de menores Carina Gerbaldo y del fiscal Mauricio Espinoza, confirmaron que el arma utilizada para asesinar a Cabrera fue una escopeta calibre 12/70 perteneciente al abuelo del atacante.

Por otro lado, el autor de los disparos fue reducido por un asistente escolar, quien logró desarmarlo tomándolo por el cuello, y posteriormente fue trasladado a un centro de alojamiento de menores en la ciudad capital de Santa Fe.

El adolescente es considerado inimputable, ya que la nueva Ley Penal Juvenil aún no está vigente y comenzará a aplicarse recién 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial.