    • 20 de marzo de 2026 - 09:57

    Detienen a joven con un arma ilegal en Pocito que intentó ocultarla en sus partes íntimas

    El hecho ocurrió en el Barrio Las Pampas, Pocito, donde el sospechoso intentó ocultar el arma al advertir la presencia policial.

    Arma secuestrada.

    Arma secuestrada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 19 años fue detenido en Pocito tras ser sorprendido con un arma de fuego sin autorización, en un procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría 7ma de San Juan.

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    El hecho ocurrió en el Barrio Las Pampas, donde personal policial observó a tres individuos sentados en una banca de una plazoleta. Al acercarse para identificarlos, uno de ellos intentó ocultar un objeto entre sus partes íntimas y darse a la fuga.

    arma secuestrada (1)
    Arma secuestrada.

    Arma secuestrada.

    Ante esta situación, los efectivos lograron aprehender a dos de los sujetos, entre ellos el joven identificado como Parada, quien tenía en su poder un revólver calibre 22 corto, sin la documentación correspondiente.

    Tras el procedimiento, se dio intervención a la UFI Flagrancia, bajo la órbita del ayudante fiscal Marcelo Bustos Meglioli, quien dispuso las medidas judiciales correspondientes. El joven quedó detenido y a disposición de la Justicia, acusado del delito de portación ilegítima de arma de fuego.

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