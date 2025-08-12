Detuvieron a un hombre de 76 años con carnet y RTO falsos durante operativos de tránsito El hecho ocurrió en las inmediaciones de avenida Benavídez y Rastreador Calívar.

Este lunes en la tarde, un hombre de 76 años, de apellido Hidalgo, fue sorprendido con documentación apócrifa durante un control de tránsito que estaba emplazado en las inmediaciones de avenida Benavídez y calle Rastreador Calívar, en Chimbas.

Según las fuentes, el conductor iba a bordo de un Renault Regatas cuando fue entrevistado por personal policial que estaba en el operativo y al presentar tanto la licencia de conducir como el comprobante de la RTO, los uniformados advirtieron algo extraño.

Tanto el carnet como el otro papel obligatorio para poder circular eran falsos. Inmediatamente dieron conocimiento al sistema acusatorio y el conductor quedó a disposición de Flagrancia.