Detuvieron en Buenos Aires a "Iván", el presunto femicida de Córdoba y Retiro

Renato Iván Tavella , de 28 años , fue detenido en la madrugada de este lunes por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad en el Hotel Centro , del barrio de San Nicolás . Los agentes investigaban el crimen de Tatiana Fernández y, al mismo tiempo, tenían una orden de captura de Córdoba por el femicidio de Daniela Villalba . Ambos casos presentan similitudes llamativas .

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Según fuentes de la investigación, el sospechoso no se resistió ni se mostró nervioso. En su habitación, la 108 , se encontraron dos celulares , uno de ellos el que la Policía de Córdoba venía rastreando mediante antenas , bajo la supervisión del fiscal Pablo Camacho .

Todo comenzó el miércoles pasado , cuando Daniela Villalba, de 29 años y madre de un nene de 11, fue hallada muerta en su departamento de Boulevard Las Heras al 200 , en Córdoba. Dos días antes había acordado un encuentro con un cliente .

A los investigadores les llamó la atención el comportamiento del asesino: ingresó con el rostro descubierto , pero después de un ataque muy violento se tomó el tiempo de limpiar la sangre , acomodar el cuerpo boca arriba sobre la cama , taparlo con sábanas y cerrar la puerta con llave . Al irse sí se cubrió la cara y se llevó una valija .

Las cámaras de seguridad mostraron que se deshizo de la valija en la esquina de Jujuy y Humberto 1º . Los recolectores de residuos advirtieron que salía sangre al compactarla.

El rastro se perdió en la zona de Pocito, donde vecinos reconocieron al sospechoso en las imágenes y señalaron dónde se alojaba. En esa casa, una persona que lo conocía dio su nombre: “Iván”. El testigo lo llamó y él respondió que “ahora no puedo”, lo que confirmó que tenía el celular encendido y podía ser rastreado.

Los pesquisas también establecieron que, tras el crimen, se fue a la terminal de ómnibus de Córdoba y sacó dos pasajes, uno de ellos a Buenos Aires. El cruce de antenas hizo el resto.

El segundo crimen: Tatiana Fernández

Cuando la Policía de Córdoba contactó a sus pares porteños este domingo para ejecutar la captura, uno de ellos recordó que horas antes se había registrado un crimen con características parecidas en calle Libertad al 1200, en el límite entre Retiro y Recoleta.

La víctima era Tatiana Fernández, de 27 años. Una amiga la encontró cerca de las 8, tras no poder comunicarse con ella luego de una cita con un hombre al que conocía como “Iván”. Estaba boca arriba sobre la cama, tapada con una sábana, sin desorden en el departamento, con la puerta cerrada con llave y sin su celular.

Los impactos de antena ubicaron a Tavella en el lugar. Luego, ambas fuerzas confirmaron que cerca del mediodía del domingo se había alojado en el hotel de Perón al 1500. En la habitación hallaron, además de los celulares, $ 79.000, cuatro chips y una tarjeta sin chip, su licencia de conducir de Córdoba, su DNI, una SUBE, una tarjeta del Banco Nación y ropa.