Detuvieron a un menor tras allanamientos en Capital y Chimbas por robos

Los procedimientos se realizaron en los barrios Costa Canal III y Levenson, en el marco de una investigación por delitos contra la propiedad. Un joven de 17 años fue trasladado al CAD.

La Policía realizó allanamientos simultáneos en Capital y Chimbas en el marco de una investigación por delitos contra la propiedad. Los procedimientos permitieron secuestrar elementos de interés para la causa e identificar a un adolescente de 17 años, quien fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

Las medidas judiciales se concretaron en viviendas ubicadas en el barrio Costa Canal III, en Capital, y en el barrio Levenson, en Chimbas. Según la información policial, los resultados fueron positivos tanto por el secuestro de efectos vinculados a la investigación como por la individualización del joven señalado en el expediente.

El adolescente fue identificado como F.G., de 17 años, y posteriormente trasladado al CAD.