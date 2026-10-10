    • 10 de octubre de 2026 - 11:51

    Detuvieron a un menor tras allanamientos en Capital y Chimbas por robos

    Los procedimientos se realizaron en los barrios Costa Canal III y Levenson, en el marco de una investigación por delitos contra la propiedad. Un joven de 17 años fue trasladado al CAD.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía realizó allanamientos simultáneos en Capital y Chimbas en el marco de una investigación por delitos contra la propiedad. Los procedimientos permitieron secuestrar elementos de interés para la causa e identificar a un adolescente de 17 años, quien fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

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    Las medidas judiciales se concretaron en viviendas ubicadas en el barrio Costa Canal III, en Capital, y en el barrio Levenson, en Chimbas. Según la información policial, los resultados fueron positivos tanto por el secuestro de efectos vinculados a la investigación como por la individualización del joven señalado en el expediente.

    El adolescente fue identificado como F.G., de 17 años, y posteriormente trasladado al CAD.

    La investigación continúa para establecer las circunstancias de los delitos denunciados y determinar las responsabilidades correspondientes.

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