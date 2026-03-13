    • 13 de marzo de 2026 - 18:05

    Detuvieron a un policía que mató a tiros a un joven de 20 años

    La víctima iba en moto junto a un amigo. Según las primeras informaciones, ambos llevaban botines y camisetas en un bolso y se cree que iban a jugar al fútbol.

    Un policía mató a tiros a un joven de 20 años y quedó detenido.

    Un policía mató a tiros a un joven de 20 años y quedó detenido.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un policía de la Ciudad fue detenido después de matar a tiros a un joven 20 años que se trasladaba en moto junto a un amigo. Según las primeras informaciones, ambos llevaban botines en un bolso y se cree que iban a jugar al fútbol.

    Leé además

    El policía quedó grabado en video y fue echado. 

    Escándalo en la Policía: echaron a un agente tras quedar filmado mientras tenía sexo al lado del patrullero
    una mujer trans se resistio a un control de alcoholemia, atropello a una policia y choco con un patrullero

    Una mujer trans se resistió a un control de alcoholemia, atropelló a una policía y chocó con un patrullero

    El efectivo aseguró que pensó que iban a asaltarlo y les disparó con su arma reglamentaria. “Pensé que me iban a robar”, afirmó. Uno de los chicos murió en la madrugada de este viernes.

    El hecho ocurrió ayer por la noche en la esquina de Martín Rodríguez y Perdomo. La Justicia investiga el caso como un posible episodio de gatillo fácil.

    image
    Confiscaron una pistola 9mm. (Foto: Polic&iacute;a de Buenos Aires)

    Confiscaron una pistola 9mm. (Foto: Policía de Buenos Aires)

    Cómo fue la secuencia

    El efectivo, identificado como Lucas Adrián Gómez, estaba circulando con su pareja en moto cuando, según su declaración, observaron que eran seguidos por otra moto con dos hombres. Ante la sospecha de un posible robo, detuvo la marcha, se identificó como policía y disparó dos veces.

    Juan Cruz Leal, uno de los motociclistas, recibió un balazo en la ingle mientras que su acompañante, Daniel Enrique Kuhne, sufrió un tiro en el costado del pecho.

    Kuhne, de 20 años, fue trasladado al Hospital Posadas y le dieron el alta esta mañana. Mientras que Leal fue derivado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde los médicos confirmaron su muerte esta madrugada.

    image
    La moto que manejaba el polic&iacute;a cuando les dispar&oacute;. (Foto: Polic&iacute;a de Buenos Aires)

    La moto que manejaba el policía cuando les disparó. (Foto: Policía de Buenos Aires)

    En el lugar se incautaron dos vainas de un arma de calibre 9 mm y el arma reglamentaria. En las mochilas solo encontraron botines y ropa de fútbol.

    El joven que sobrevivió contó a las autoridades que se dirigían a un partido de fútbol cuando notaron a unos metros que una moto detuvo la marcha y el conductor empezó a disparar.

    Embed - EXCLUSIVO: GATILLO FÁCIL: las IMÁGENES POSTERIORES a los DISPAROS

    Los investigadores cuentan con cámaras en la zona y testimonios de vecinos que salieron a la calle cuando escucharon las detonaciones. La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Ituzaingó y la fiscal María Alejandra Bonini dispuso la detención del efectivo por el delito de homicidio agravado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El bebé fue salvado por un policía que aplicó maniobras de RCP tras el episodio ocurrido en Rawson.  

    Policía salvó a un bebé que se ahogaba con juguetes en Rawson

    Las semillas de marihuana y el resto de las drogas secuestradas.

    Gendarmería halló más de 3.600 semillas de marihuana y cocaína que tenían dos chilenos en la cordillera de San Juan

    El empleado judicial, Juan Cruz Marinelli, trabajó en el Registro Inmobiliario hasta que cayó por presunto fraude. Luego fue trasladado a una defensoría oficial. Nunca perdió su trabajo en el Poder Judicial. 

    Empleado judicial de San Juan irá a juicio por hacer cobros ilegales por trámites en el Registro Inmobiliario

    recuperan camioneta robada en rawson pocas horas despues del ilicito

    Recuperan camioneta robada en Rawson pocas horas después del ilícito