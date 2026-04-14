    • 14 de abril de 2026 - 08:03

    Detuvieron a un sanjuanino en Chepes vinculado a varios robos

    Según medios locales, lograron recuperar varios efectos sustraídos.

    Un sanjuanino fue detenido en Chepes.

    Un sanjuanino fue detenido en Chepes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre oriundo de San Juan fue detenido en la ciudad de Chepes luego de una serie de allanamientos realizados por la Policía local, en el marco de una investigación por robos ocurridos en los últimos días.

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    El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Unidad Regional VI, quienes desplegaron distintos operativos durante el fin de semana. Como resultado, lograron recuperar varios elementos que habían sido denunciados como sustraídos, lo que permitió avanzar en la causa.

    Según informaron fuentes policiales, el detenido —un hombre mayor de edad— no solo estaría vinculado a los hechos recientes, sino también a otros ilícitos registrados en la zona, lo que amplía el alcance de la investigación.

    Tras su aprehensión, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia local, que ahora deberá determinar su situación procesal en función de las pruebas reunidas.

    Los allanamientos forman parte de un trabajo investigativo que buscaba esclarecer una seguidilla de robos que había generado preocupación en la comunidad de Chepes, y que, tras estos procedimientos, logró un avance significativo.

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