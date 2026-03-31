    • 31 de marzo de 2026 - 21:40

    Dictan tres meses de prisión preventiva al padrastro de la niña embarazada

    La Justicia sanjuanina dictó prisión preventiva por 90 días al acusado de abuso sexual de una niña de 12 años. La causa se mantiene bajo estricto hermetismo.

    El caso de abuso en San Juan es investigado bajo estricto hermetismo judicial.

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    La medida fue dispuesta por el juez de garantías Roberto Montilla, tras un pedido de la fiscal Andrea Insegna. El acusado ya fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá mientras avanza la causa.

    Abuso en San Juan: cómo avanza la investigación

    La investigación está a cargo de la UFI ANIVI, que mantiene un manejo reservado del expediente para proteger a la menor. Según trascendió, la causa ya contaba con casi un año de trabajo previo, aunque tomó estado público recientemente tras detectarse el embarazo de la víctima.

    El caso se activó el 20 de marzo en el ámbito escolar, cuando surgieron sospechas sobre la situación de la niña. A partir de allí, se pusieron en marcha los protocolos correspondientes y la menor fue trasladada al Hospital Rawson.

    En el centro de salud se confirmó el embarazo y se procedió a una interrupción legal del mismo (ILE), al determinarse que era consecuencia de un delito contra la integridad sexual.

    Pruebas clave y próximas instancias

    Uno de los elementos centrales de la causa será la declaración en Cámara Gesell de la menor, considerada una prueba fundamental. Sin embargo, las autoridades priorizan su estado de salud, por lo que aún no se definió cuándo se realizará el testimonio.

    Además, el Ministerio Público Fiscal desmintió versiones que circularon en redes sociales. Aclararon que la niña no es oriunda de Caucete y que su madre no se opuso a la interrupción del embarazo.

    El expediente continúa bajo estricto hermetismo mientras se desarrollan nuevas pericias. La prisión preventiva busca garantizar el avance de la investigación y resguardar a la víctima, en un caso de extrema sensibilidad.

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