Dictan tres meses de prisión preventiva al padrastro de la niña embarazada

El caso de la niña de 12 años que quedó embarazada sumó un avance clave. La Justicia dictó tres meses de prisión preventiva para el padrastro, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado , mientras continúa la investigación.

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La medida fue dispuesta por el juez de garantías Roberto Montilla, tras un pedido de la fiscal Andrea Insegna. El acusado ya fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial , donde permanecerá mientras avanza la causa.

La investigación está a cargo de la UFI ANIVI, que mantiene un manejo reservado del expediente para proteger a la menor . Según trascendió, la causa ya contaba con casi un año de trabajo previo , aunque tomó estado público recientemente tras detectarse el embarazo de la víctima.

El caso se activó el 20 de marzo en el ámbito escolar , cuando surgieron sospechas sobre la situación de la niña. A partir de allí, se pusieron en marcha los protocolos correspondientes y la menor fue trasladada al Hospital Rawson.

En el centro de salud se confirmó el embarazo y se procedió a una interrupción legal del mismo (ILE) , al determinarse que era consecuencia de un delito contra la integridad sexual.

Pruebas clave y próximas instancias

Uno de los elementos centrales de la causa será la declaración en Cámara Gesell de la menor, considerada una prueba fundamental. Sin embargo, las autoridades priorizan su estado de salud, por lo que aún no se definió cuándo se realizará el testimonio.

Además, el Ministerio Público Fiscal desmintió versiones que circularon en redes sociales. Aclararon que la niña no es oriunda de Caucete y que su madre no se opuso a la interrupción del embarazo.

El expediente continúa bajo estricto hermetismo mientras se desarrollan nuevas pericias. La prisión preventiva busca garantizar el avance de la investigación y resguardar a la víctima, en un caso de extrema sensibilidad.