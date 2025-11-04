Discutió con su pareja y se perdió: fue encontrado en una zona inhóspita de Jáchal y deshidratado Efectivos montaron un amplio operativo durante varias horas. Finalmente, el hombre de 49 años fue hallado en la zona de Mogna, con signos leves de deshidratación.

Un llamado al 911 en los primeros minutos del domingo encendió la alarma en el norte sanjuanino: un hombre de unos 49 años había desaparecido en las adyacencias de Niquivil, más precisamente en la zona de Tucunuco, sobre la Ruta Nacional 40.

Según los primeros datos, el sujeto viajaba acompañado por una mujer y, tras una aparente discusión, descendió del vehículo y se alejó del lugar sin dejar rastro. Ante la situación, efectivos de la Comisaría 21 y de la Brigada de Investigaciones de la UFI del Norte iniciaron un rastrillaje por la zona, extendiendo el operativo hacia sectores rurales cercanos y las inmediaciones del río Jáchal.

Con el paso de las horas y sin novedades, las autoridades activaron el protocolo “San Juan te busca”, un sistema provincial de búsqueda rápida de personas desaparecidas coordinado por el Ministerio Público Fiscal junto con la Policía de San Juan.

Finalmente, alrededor de las 15, el hombre fue encontrado en la zona de Mogna, a varios kilómetros del sitio donde se había reportado su desaparición. El fiscal Sohar Aballay, de la Unidad Fiscal del Norte, confirmó a Actualidad Jachallera que el hombre fue hallado con signos leves de deshidratación y fue trasladado al Hospital San Roque de Jáchal para recibir atención médica.