Doble tragedia en 9 de Julio: el desgarrador testimonio de la sobreviviente tras la condena

"Nos quitaron todo de las manos", expresó con profundo dolor Vanesa Ahumada, la sobreviviente del brutal choque frontal que el 19 de enero de 2025 enlutó al departamento de 9 de Julio . La joven, que perdió a su pareja y que aún tiene su brazo izquierdo con un cabestrillo ortopédico desde el siniestro vial, habló tras conocer la sentencia.

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La joven estuvo acompañada por la familia de la víctima y por su abogado querellante. Tras salir de Tribunales, familiares y amigos, de quien en vida era Juan Alberto Torres Figueroa, celebaron la resolución con abrazos y fuerte llanto de alivio.

Minutos después de que el juez Sergio López Martí dictara la sentencia de cuatro años de prisión efectiva para Marcos Gabriel Pereyra, la mujer compartió sus sensaciones sobre un fallo que, aunque trae algo de alivio, no logra sanar las heridas abiertas.

Para Vanesa, la pena impuesta a Pereyra genera sentimientos encontrados . Si bien la Fiscalía había solicitado 5 años de cárcel, el magistrado resolvió otorgar un año menos. "Cuatro años no es nada por todo el daño que nos hizo", sentenció la sobreviviente, aunque admitió estar "más que conforme" debido a que la prisión será efectiva y no condicional.

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El conductor fue hallado culpable de homicidio culposo triplemente agravado y lesiones culposas agravadas, tras probarse que conducía bajo los efectos de cocaína y alcohol cuando invadió el carril contrario en la Ruta 183. Como consecuencia murió la pareja de Ahumada, Torres Figueroa, y un amigo del ahora condenado, Mirko Aballay Allende.

Pereyra, que llegó al juicio en libertad, se retiró del tribunal esposado y custodiado por la policía para ser trasladado al Penal de Chimbas.

El recuerdo de Alberto y los sueños truncados

El momento más emotivo del testimonio de Vanesa fue al recordar a Alberto, su pareja y conductor del Volkswagen Gol Power que falleció en el acto. "Era una persona increíble. Trabajaba de lunes a sábado y el domingo era nuestro único día libre", relató con nostalgia.

Ahumada describió a un hombre sin conflictos, lleno de planes y proyectos de vida que fueron destruidos en un segundo. "Nos arrebataron todo, nos quitaron todo de las manos", manifestó al referirse a la pérdida de su compañero y a la interrupción abrupta de su futuro compartido.

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Un calvario físico que no termina desde la doble tragedia

Más allá del dolor emocional, Vanesa continúa luchando contra las secuelas físicas del siniestro. Reveló que ya ha pasado por tres cirugías y que posiblemente deba enfrentar una cuarta intervención próximamente. "Todo esto sigue y no termina nunca", explicó, señalando la frustración que le generaba ver al responsable caminar por las calles mientras ella atravesaba un proceso de recuperación tan lento y doloroso.

Finalmente, la sobreviviente confirmó un detalle que agrava la frialdad del caso: la familia de Pereyra jamás se comunicó con ella ni con los familiares de las víctimas para pedir disculpas o mostrar arrepentimiento. Con el fallo firme, Vanesa espera que, al menos ahora, Alberto pueda finalmente descansar en paz.

El hecho

El siniestro ocurrió sobre la Ruta 183, entre calle 11 y Amable Jones, en la zona de La Majadita. Según la investigación, la Toyota Hilux conducida por Pereyra invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Volkswagen Gol Power.

Como consecuencia del choque murieron Juan Alberto Torres Figueroa, conductor del automóvil, y Mirko Aballay Allende, de 23 años, amigo del acusado que viajaba como acompañante en la camioneta. Además, la acompañante del automovilista Vanesa Ahumada sobrevivió con diversas lesiones.