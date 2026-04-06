Dos delincuentes fueron sorprendidos en los techos con bolsos llenos de ropa: uno terminó detenido

Un procedimiento policial llevado a cabo durante la noche del domingo culminó con la detención de un hombre acusado de protagonizar un robo bajo la modalidad de escalamiento, en un sector urbano de la capital sanjuanina.

El hecho se registró alrededor de las 21, en las inmediaciones de calle Santa Rosa y Boulevard Sarmiento, cuando efectivos de la Comisaría 6ta fueron alertados mediante el sistema de comunicaciones sobre la presencia de individuos que se desplazaban por los techos de viviendas, aparentemente con intenciones delictivas.

Al llegar al lugar, los uniformados detectaron a dos sujetos sobre las casas, quienes transportaban prendas de vestir. De inmediato se dispuso un operativo que incluyó el ascenso a los techos y el cierre perimetral de la zona.

Como resultado del procedimiento, uno de los sospechosos fue aprehendido e identificado como Luciano Luna, de 31 años, mientras que el otro logró darse a la fuga. Durante la intervención, los efectivos constataron la existencia de un boquete en uno de los techos y secuestraron cuatro mochilas que contenían un total de 63 prendas de vestir.