Dos sujetos adulteraron un vehículo y cayeron durante un control en Ruta 40 En el procedimiento policial detectaron irregularidades en la documentación y numeración de un Honda Fit.

Un amplio operativo policial desplegado sobre la Ruta Nacional N°40, al norte de la intersección con Ruta 153, en Sarmiento, terminó con la aprehensión de dos personas y el secuestro de un automóvil que tenía adulterada la documentación.

Del procedimiento participaron efectivos de la Dirección D-7, Policía Caminera, Dirección D-5, DDI, SSAA, BIN y Policía Rural, en un trabajo coordinado que incluyó la verificación de 60 vehículos y 105 personas, además del labrado de 6 actas, una de ellas por infracción a la Ley 941-R.

Los efectivos pararon a un Honda Fit EXL que circulaba por la zona y constataron anomalías en la cédula de identificación, faltas de seguridad en las chapas patentes y adulteración en los números de motor y chasis.

Los ocupantes del rodado, identificados con los apellidos Guevara y Ruffinengo quedaron alojados en la comisaría jurisdiccional mienrtas que Coria fue notficiada para comparecr ante la justicia

Por disposición de la Dra. Virginia Rodríguez, ayudante fiscal de la Unidad Fiscal San Juan, se instruyeron las actas de consulta inicial y se ordenó el secuestro de la cédula de identificación vehicular y la copia del título digital.