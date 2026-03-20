    • 20 de marzo de 2026 - 17:31

    Echaron a un jefe de Policía por subir fotos íntimas en sus estados de WhatsApp

    El caso sucedió en Santiago del Estero y está siendo investigado por Asuntos Internos. Analizarán si fue intencional. El efectivo podría ser sancionado disciplinariamente.

    Un jefe de policía fue desplazado por publicar fotos íntimas. (Foto: Policía Santiago del Estero)

    Un jefe de policía fue desplazado por publicar fotos íntimas. (Foto: Policía Santiago del Estero)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El jefe de la policía de la ciudad de Frías, Santiago del Estero, fue desplazado de su cargo después de publicar fotos íntimas en su estado de WhatsApp. Las fotos fueron vistas por una amplia lista de contactos; entre ellos había autoridades policiales con las que tenía comunicación permanente.

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    La situación generó inquietud dentro de la fuerza y derivó en una intervención de la Jefatura de Policía Provincial que separó al comisario del cargo de manera preventiva.

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    El efectivo est&aacute; siendo investigado por si public&oacute; las fotos de manera intencional. (Foto: Pixabay).

    El efectivo está siendo investigado por si publicó las fotos de manera intencional. (Foto: Pixabay).

    Según el medio local Nuevo Diario Web, el policía quedó a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía de Santiago del Estero. El área evaluará su conducta y determinará sanciones. Uno de los factores que se evalúan es si la publicación de las fotos fue deliberadamente o si se trata de un error.

    Qué leyes podría estar infringiendo

    El caso se analiza en el marco de la Ley 4794 que regula derechos, deberes, estabilidad laboral, régimen disciplinario y situación de revista del personal policial de la provincia. La norma contempla faltas y sanciones que pueden ir desde apercibimientos hasta exoneración.

    Según fuentes policiales citadas por la prensa local, los investigadores podrían categorizar la conducta del comisario en el artículo 191, artículo 7 que marca como grave “todo acto que afecte al prestigio de la institución o dignidad del funcionario”.

    Mientras la investigación avanza, el efectivo permanecerá fuera de sus funciones operativas y a la espera de la resolución de Recursos Humanos.

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