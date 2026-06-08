El abogado de la madre de Agostina aseguró que encontraron dos ADN debajo de las uñas de la nena

Carlos Nayi, el abogado de la madre de Agostina Vega, dijo en diálogo con TN que encontraron dos ADN debajo de las uñas de la nena. El profesional que representa a Melisa Heredia, adelantó que en el cuerpo de Agostina “hay evidencia de defensa y de ataque, concretamente en el ADN que están debajo de sus uñas”.

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En esa línea, Nayi agregó que ese material genético “puede ser de ella misma y de un agresor o, bien, de dos agresores”.

“En la tarde del domingo, Fasseta le sembró pistas falsas a la madre”, añadió el abogado sobre la responsabilidad penal que podría tener el vecino de Barrelier en la causa. “Este misterio solamente se podrá develar con el avance de la investigación”, agregó Nayi.

La causa se encuentra en secreto de sumario por 10 días, por lo que Nayi sostuvo que no “es momento para polemizar”, pero aclaró que no solamente las llamadas complican a Fasseta: “Las pistas acorralan tanto a Barrelier como a Fasseta”.

A más de dos semanas del femicidio de Agostina Vega, la investigación ya tiene dos detenidos y una hipótesis firme sobre el autor del crimen. Sin embargo, los investigadores todavía intentan responder una pregunta clave: quiénes conocían lo que había ocurrido y en qué momento tomaron conocimiento de los hechos.

Esa incógnita atraviesa buena parte de las medidas ordenadas por el fiscal Raúl Garzón y podría abrir una nueva etapa en la causa.

En qué estado se encuentra la causa

La fiscalía también analiza una serie de hechos ocurridos durante los días en que Agostina era intensamente buscada por su familia.

Según la querella, Fassetta habría desempeñado un papel relevante en presuntas maniobras destinadas a generar una falsa sensación de normalidad mientras la adolescente permanecía desaparecida. El abogado de la familia, Carlos Nayi, sostuvo que el acusado habría participado en acciones destinadas a distraer tanto a los investigadores como a los allegados de la víctima.

Nayi sostuvo además que Fassetta habría realizado llamados telefónicos a familiares de la adolescente durante los días de búsqueda, una conducta que para la querella formaría parte de las maniobras destinadas a desviar la investigación.

Mientras avanza esa línea de investigación, Garzón espera poder indagar a Barrelier, quien permanece bajo seguimiento psiquiátrico en la cárcel de Bouwer. Antes deberá ser sometido a peritajes interdisciplinarios que permitirán establecer su estado mental y determinar si es imputable.