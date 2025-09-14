“El Chonono” un reconocido delincuente ingresó a robar a una casa y sufrió una fractura expuesta en su pierna Se llama Enzo Sánchez y actuó con otro delincuente que logró huir del lugar. El aprehendido tenía pedido de captura.

El hecho ocurrió anoche en Albardón. Enzo Ariel Sánchez, de 31 años, alias El Chonono, ingresó junto a otro sujeto a una vivienda y como la alarma comenzó a sonar, el propietario logró aprehender a Sánchez, quien presentaba una fractura expuesta en su pierna derecha.

La moto en la que se conducían, una Honda CB 300 cc color roja, tenía un pedido de secuestro por robo. Cuando personal policial de la Unidad Rural 2 Las Lomitas se hizo presente en el lugar constató que Sánchez tenía un pedido de captura por robo.

El ayudante fiscal de flagrancia tomó el legajo y dispuso las primeras intervenciones del hecho.