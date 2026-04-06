El empresario que abusó sexualmente de los compañeros de su hijo fue procesado pero seguirá en libertad

La Justicia procesó este lunes al empresario Marcelo Porcel , acusado de haber abusado sexualmente de varios compañeros de escuela de su hijo . Si bien el juez permitió que Porcel continúe en libertad , le trabó un embargo hasta cubrir la suma de $111.564.950.

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“Resuelvo disponer el procesamiento como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra menores de 13 años, aprovechando la situación de guarda cometidos en forma reiterada a diez damnificados, que concurren realmente entre sí”, se lee en el documento al que tuvo acceso TN.

Asimismo, la Justicia ordenó que continúen las medidas ya dictadas, como la prohibición de acercamiento en un radio menor de 300 metros del lugar donde se encuentren las víctimas, sus familias y testigos. “Ni puede ejercer contacto por cualquier medio (más precisamente telefónico, vía mail, Whatsapp, Instagram, Facebook o cualquier otra red social o medio) tanto de forma directa o por intermedio de terceros", precisó el fallo.

En esa línea, tampoco puede ausentarse de su domicilio por más de 24 horas: “Lo que implica la prohibición de salir del país, bajo apercibimiento de ordenar su inmediata captura en caso de ausentarse sinautorización del Tribunal, debiendo requerir autorización de viaje”.

De acuerdo a la investigación, los abusos habrían ocurrido entre 2022 y 2024. El expediente detalla que los hechos consistieron “en tocamientos con connotación sexual en las partes pudendas al realizar masajes con cremas sobre sus integridades físicas”.

Las víctimas, según la causa, serían compañeros de los hijos de Porcel en el colegio, a quienes el empresario procesado habría extorsionado con regalos y dinero por su silencio.

El modus operandi del empresario y los testimonios de las víctimas

Los relatos de las víctimas, que declararon en Cámara Gesell, describen un patrón de conducta que se repetía en distintos escenarios: el departamento de Porcel en el piso 26 de la Torre Le Parc, otro departamento frente a ese edificio, propiedad de su madre, y una oficina en un edificio emblemático de Retiro.

Según los testimonios, las reuniones comenzaban como “juntadas” organizadas por Porcel, quien proveía bebidas alcohólicas como vodka y tequila, e incentivaba a los chicos a beber en “competencias de resistencia” a cambio de dinero.

“Si te tomás todo este vaso, yo te doy $1000”, relató una de las víctimas, sobre lo que le habría dicho el acusado. Además, el empresario les transfería dinero a billeteras virtuales para que hicieran apuestas online.

En una de esas reuniones, Porcel habría ofrecido una suma de dinero a quienes corrieran desnudos alrededor de una mesa. “Lo hicimos todos menos uno”, contó uno de los adolescentes. Los testimonios también mencionan situaciones de contacto físico, como masajes, que varios de los chicos sufrieron.

En el celular secuestrado a Porcel, los investigadores encontraron imágenes de contenido sexual. Algunas de las víctimas ya son mayores de edad, porque cumplieron años durante el avance de la causa. Entre esas fotos había capturas de videos de una cámara de seguridad colocada en el baño de la casa de Porcel.