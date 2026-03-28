    • 28 de marzo de 2026 - 11:20

    El exparticipante del reality "Love is blind" hizo un posteo desde la cárcel sobre el brutal ataque a su ex Emily Ceco

    Tras haber sido condenado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio, Santiago Martínez dijo que fueron "lesiones leves" y aseguró que todo fue montado.

    emily ceco y santiago 28
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas contra Emily Ceco, a quien había conocido en el reality Love is blind. La decisión de la Justicia le pareció una locura y este viernes por la noche sorprendió con un descargo en las redes.

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    “Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error y pedir disculpas en privado. Hoy públicamente me hago cargo de lo que sí hice”, escribió.

    Luego aclaró que nunca quiso matar a Emily: “No me voy a hacer cargo de intentar matar a la mujer que amaba. Todo eso fue infundado y creado por el circo mediático de Roberto Castillo y compañía, con una ampliación de la denuncia con firma falsa que ya fue peritada”.

    Tras destrozar al abogado que representa a la denunciante, repitió que fue condenado por toda la escena “montada”. “Los peritos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera. Jamás ejercí la manipulación y el control que dicen. Eso es mentira", añadió.

    Santiago Martinez
    Santiago Mart&iacute;nez cuando lo condenaron a 15 a&ntilde;os de prisi&oacute;n.

    Santiago Martínez cuando lo condenaron a 15 años de prisión.

    Por último, se mostró convencido de que pronto “se probará la verdad”: “Hoy toca silencio y esperar que la Justicia en algún momento me juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”.

    Qué dijo Emily Ceco tras la condena a Santiago Martínez

    Luego de que se conociera la condena a 15 años de cárcel a Santiago Martínez por tentativa de femicidio, lesiones reiteradas y privación ilegal de la libertad, Emily Ceco rompió el silencio.

    Entrevistada por Puro Show (eltrece) desde los tribunales de Morón, se mostró muy emocionada. “Es una situación horrible tener que declarar, pero la Justicia te escucha. La Justicia me escuchó”, lanzó.

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