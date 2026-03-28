El exparticipante del reality "Love is blind" hizo un posteo desde la cárcel sobre el brutal ataque a su ex Emily Ceco

Tras haber sido condenado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio, Santiago Martínez dijo que fueron "lesiones leves" y aseguró que todo fue montado.

Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas contra Emily Ceco, a quien había conocido en el reality Love is blind. La decisión de la Justicia le pareció una locura y este viernes por la noche sorprendió con un descargo en las redes.

“Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error y pedir disculpas en privado. Hoy públicamente me hago cargo de lo que sí hice”, escribió.

Luego aclaró que nunca quiso matar a Emily: “No me voy a hacer cargo de intentar matar a la mujer que amaba. Todo eso fue infundado y creado por el circo mediático de Roberto Castillo y compañía, con una ampliación de la denuncia con firma falsa que ya fue peritada”.

Tras destrozar al abogado que representa a la denunciante, repitió que fue condenado por toda la escena “montada”. “Los peritos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera. Jamás ejercí la manipulación y el control que dicen. Eso es mentira", añadió.

Santiago Martinez Santiago Martínez cuando lo condenaron a 15 años de prisión. Captura TN Por último, se mostró convencido de que pronto “se probará la verdad”: “Hoy toca silencio y esperar que la Justicia en algún momento me juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”.