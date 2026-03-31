"El Terror de Rawson": junto con su novia menor de edad, asaltó a un jubilado y le robó su pensión

La Justicia condenó a Juan Gerardo Muñoz , de 18 años, conocido como “ El Terror de Rawson ”, a cumplir 5 años de prisión efectiva por los delitos de robo agravado, desobediencia a la autoridad y daño agravado . La pena se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado en el marco de una audiencia de conexidad con otro legajo previo.

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El caso más reciente, que derivó en la condena, ocurrió el pasado sábado 21 de marzo de 2026 , alrededor de las 7 de la mañana, en el Barrio 11 de Noviembre , en el departamento Rawson . Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, Muñoz actuó junto a su novia , una menor de edad identificada como L.A.N. para atacar a un jubilado y robarle su pensión .

La causa fue tramitada bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia , con intervención del fiscal Fernando Bonomo y las ayudantes fiscales Lilian Mari y Lucía Escudero . El resultado fue una condena de cumplimiento efectivo , que mantiene a Muñoz en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

De acuerdo al relato judicial, Muñoz y su novia ingresaron por el fondo de una vivienda donde se encontraba descansando un jubilado de apellido Tejada, quien dormía en una cama ubicada en el exterior del domicilio. En un primer momento, la menor le solicitó dinero, pero la situación escaló rápidamente .

Muñoz tomó a la víctima por el cuello desde atrás, asfixiándolo, mientras lo amenazaba con frases intimidantes como: “no grites, no te muevas porque te voy a meter un tiro” . Al mismo tiempo, le exhibía un cuchillo tipo tramontina serrucho. En medio del ataque, el joven golpeó al jubilado en el rostro, provocándole una herida cortante en el pómulo izquierdo y un hematoma.

Tras reducirlo, el agresor le robó la billetera que contenía dinero en efectivo —correspondiente al cobro de su jubilación—, tarjetas bancarias y documentación personal. Luego, ambos escaparon por el mismo lugar por donde habían ingresado.

_Juan Gerardo Muñoz (2) La mancha de sangre que quedó tras los golpes que recibió la víctima.

El hecho fue advertido por otros ocupantes del domicilio, quienes identificaron rápidamente a los autores: la menor era nieta de la dueña de casa y Muñoz un vecino de la zona. De inmediato dieron aviso al 911.

Detención de Muñoz

Personal policial logró detener primero a la menor a pocos metros del lugar, secuestrándole $4.200 en efectivo pertenecientes a la víctima. Minutos después, los efectivos divisaron a Muñoz, lo que desencadenó una persecución que culminó en su domicilio, ubicado en Villa Hipódromo.

Al momento de su aprehensión, los uniformados recuperaron la billetera del jubilado, junto con su DNI, tarjetas de crédito y débito, además de otra documentación. Sin embargo, no se logró recuperar la totalidad del dinero sustraído.