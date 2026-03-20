En Caucete: un nene de 10 años fue atropellado al bajar del colectivo y sufrió serias lesiones

Un accidente en Caucete generó alarma este viernes por la mañana cuando un niño de 10 años fue atropellado tras descender de un colectivo. El hecho ocurrió en una zona transitada y derivó en la rápida intervención policial y médica para asistir al menor.
El siniestro se registró cerca de las 7:50 en la intersección de Diagonal Sarmiento e Ignacio de la Roza, donde intervino personal de la Comisaría 9°, con el agente Iván Correa como primer actuante.
Accidente en Caucete: cómo ocurrió el siniestro
Según fuentes policiales, el menor —de apellido Millán— descendió del colectivo junto a su madre y cruzó por delante del transporte, sin advertir la circulación de un automóvil Renault 9 que avanzaba en el mismo sentido.
El conductor del vehículo no logró evitar el impacto y terminó embistiendo al niño, en un hecho que rápidamente movilizó a los servicios de emergencia.
Como consecuencia, el menor sufrió fractura en un miembro inferior y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internado fuera de peligro, según informaron fuentes oficiales.