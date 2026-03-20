    • 20 de marzo de 2026 - 22:57

    En Caucete: un nene de 10 años fue atropellado al bajar del colectivo y sufrió serias lesiones

    Un grave accidente en Caucete dejó a un menor con fractura tras ser embestido por un auto cuando cruzaba la calle.

    Un nene fue atropellado al bajar del colectivo en Caucete y terminó hospitalizado. Intervino personal de la Comisaría 9na. &nbsp;

    Un nene fue atropellado al bajar del colectivo en Caucete y terminó hospitalizado. Intervino personal de la Comisaría 9na.

     

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un accidente en Caucete generó alarma este viernes por la mañana cuando un niño de 10 años fue atropellado tras descender de un colectivo. El hecho ocurrió en una zona transitada y derivó en la rápida intervención policial y médica para asistir al menor.

    Leé además

    Ángel Sebastián Romero.

    Tragedia en Ruta 141: prisión condicional e inhabilitación para manejar por 6 años para el conductor de la Amarok
    La tragedia de Ruta 141 de este domingo 15 de marzo de 2026 involucró a dos camionetas y una camión. Un conductor fallecido y hay otro detenido. 

    Tragedia en Ruta 141: creen que hubo negligencia en el conductor de la Amarok

    El siniestro se registró cerca de las 7:50 en la intersección de Diagonal Sarmiento e Ignacio de la Roza, donde intervino personal de la Comisaría 9°, con el agente Iván Correa como primer actuante.

    Accidente en Caucete: cómo ocurrió el siniestro

    Según fuentes policiales, el menor —de apellido Millán— descendió del colectivo junto a su madre y cruzó por delante del transporte, sin advertir la circulación de un automóvil Renault 9 que avanzaba en el mismo sentido.

    El conductor del vehículo no logró evitar el impacto y terminó embistiendo al niño, en un hecho que rápidamente movilizó a los servicios de emergencia.

    Como consecuencia, el menor sufrió fractura en un miembro inferior y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internado fuera de peligro, según informaron fuentes oficiales.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Triple choque en la Ruta 141: identificaron al fallecido y se conocieron detalles de cómo ocurrió la tragedia

    Triple choque en la Ruta 141: identificaron al fallecido y se conocieron detalles de cómo ocurrió la tragedia

    Tragedia en Ruta 141 se cobró una vida.

    Tragedia en Caucete: un choque frontal en Ruta 141 dejó un fallecido

    Ricardo José Díaz, estudiante de Diseño Gráfico y oriundo de Caucete, fue condendo y va a la cárcel.

    Caucete: un estudiante condenado por grooming recibió su segunda sentencia e irá más de seis años a la cárcel

    Por un hecho de inseguridad en Chimbas, que ocurrió en una vivienda de Villa Alonso, la acusada no se presentó a la audiencia judicial y fue declarada prófuga por la Justicia sanjuanina.  

    Rompió una ventana para robar, escapó y ahora está prófuga de la Justicia