En Caucete: un nene de 10 años fue atropellado al bajar del colectivo y sufrió serias lesiones

Un grave accidente en Caucete dejó a un menor con fractura tras ser embestido por un auto cuando cruzaba la calle.

Un nene fue atropellado al bajar del colectivo en Caucete y terminó hospitalizado. Intervino personal de la Comisaría 9na.

Un accidente en Caucete generó alarma este viernes por la mañana cuando un niño de 10 años fue atropellado tras descender de un colectivo. El hecho ocurrió en una zona transitada y derivó en la rápida intervención policial y médica para asistir al menor.

El siniestro se registró cerca de las 7:50 en la intersección de Diagonal Sarmiento e Ignacio de la Roza, donde intervino personal de la Comisaría 9°, con el agente Iván Correa como primer actuante.

Accidente en Caucete: cómo ocurrió el siniestro Según fuentes policiales, el menor —de apellido Millán— descendió del colectivo junto a su madre y cruzó por delante del transporte, sin advertir la circulación de un automóvil Renault 9 que avanzaba en el mismo sentido.

El conductor del vehículo no logró evitar el impacto y terminó embistiendo al niño, en un hecho que rápidamente movilizó a los servicios de emergencia.