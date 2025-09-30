En Sarmiento, una moto impactó fuertemente con un auto Iban por la misma calle y el auto intentó doblar hacia la izquierda. La moto se incrustó en el la puerta trasera

La Comisaria Octava intervino en el accidente que se produjo en calles 25 de Mayo y Juan XXIII en el departamento Sarmiento.

Pasadas las 19 hs, el conductor de un Ford Focus circulaba por calle 25 de Mayo, de norte a sur, y al llegar a la intersección con Juan XXIII giró hacia la izquierda para tomar esa calle, cuando sintió el impacto.

Un joven de 19 años que circulaba en una moto Zanella 110 cc e el mismo sentido que el auto, se estrelló contra la puerta trasera izquierda del automóvil, cayendo al asfalto.

El motocilista , de apellido González, fue asistido por personal médico y trasladado a Hospital departamental por registrar diversos dolores corporales.