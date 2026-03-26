    • 26 de marzo de 2026 - 08:54

    Encontraron a Ángel Correa, el hombre de 76 años que era intensamente buscado

    La Policía, a través de San Juan te busca, informó que Correa fue encontrado con vida, sin precisar detalles del hallazgo.

    Ángel Correa fue hallado este jueves.&nbsp;

    Ángel Correa fue hallado este jueves. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ayer se activó el programa “San Juan Te Busca” para comunicar la búsqueda de un hombre de 76 años, identificado como Ángel Eduardo Correa. Este jueves, la policía comunicó que encontraron con fue encontrado con vida, sin brindar más detalles de las circunstancias o lugar en el que fue hallado.

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    Este miércoles, además de la urgencia habitual, la búsqueda se intensificó porque no era la primera vez que se perdía el paradero de este hombre ya que se había reportado su desaparición el 27 de octubre 2025, ocasión en la que fue encontrado dos días después tras un intenso operativo. Semanas más tarde, volvió a ausentarse de su hogar, protagonizando otro episodio similar.

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