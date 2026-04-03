    • 3 de abril de 2026 - 21:12

    Encontraron muerto a un enfermero e investigan si consumió propofol y fentanilo

    La hermana del enfermero hizo la denuncia. La policía secuestró una gran variedad de medicamentos en el departamento del hombre muerto.

    Las drogas que secuestró la policía.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un enfermero de 44 años fue encontrado muerto este viernes en su departamento del barrio porteño de Palermo y la Justicia investiga si falleció a causa de una intoxicación por drogas como el propofol y el fentanilo.

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    El fentanilo y propofol quedaron en el centro de la investigación judicial por su uso fuera del ámbito médico.

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    El hombre, nacido en Gualeguaychú y radicado en CABA, fue hallado a las 16:10 de este viernes, pero su círculo no tenía noticias de él desde el 30 de marzo. Fue su hermana quien hizo la denuncia porque él no le respondía los llamados. A partir de esto, junto a la policía, pudo entrar al departamento con ayuda de la propietaria del inmueble, que tenía una copia de la llave.

    Adentro, encontraron a la víctima sentada sobre una silla de comedor, con sangre en la boca y sin signos vitales. La escena derivó en que se investiguen las causas de la muerte y si está asociada al consumo y robo de sustancias de uso clínico, ya que los investigadores encontraron un guante de látex, una jeringa y una amplia variedad de medicamentos.

    Entre la lista de fármacos que la Justicia encontró y secuestró se enumeran ampollas de propofol, lidocaina, difehidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonacepan, midazolan, dexzametazona, adrenalina, haloperdol, metroclopranida, diazepan, Keterolac, Cloruro de Potasio, Cetriaxona, Penicilina y Succinivolina. Tres teléfonos celulares.

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