Encontraron muerto a un enfermero e investigan si consumió propofol y fentanilo

La hermana del enfermero hizo la denuncia. La policía secuestró una gran variedad de medicamentos en el departamento del hombre muerto.

Un enfermero de 44 años fue encontrado muerto este viernes en su departamento del barrio porteño de Palermo y la Justicia investiga si falleció a causa de una intoxicación por drogas como el propofol y el fentanilo.

El hombre, nacido en Gualeguaychú y radicado en CABA, fue hallado a las 16:10 de este viernes, pero su círculo no tenía noticias de él desde el 30 de marzo. Fue su hermana quien hizo la denuncia porque él no le respondía los llamados. A partir de esto, junto a la policía, pudo entrar al departamento con ayuda de la propietaria del inmueble, que tenía una copia de la llave.

Adentro, encontraron a la víctima sentada sobre una silla de comedor, con sangre en la boca y sin signos vitales. La escena derivó en que se investiguen las causas de la muerte y si está asociada al consumo y robo de sustancias de uso clínico, ya que los investigadores encontraron un guante de látex, una jeringa y una amplia variedad de medicamentos.