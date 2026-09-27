    • 27 de septiembre de 2026 - 13:30

    Encontraron muerto a un hombre que había desaparecido tras ir a su primer día de trabajo: la carta que le dejó a su familia

    Hernán Maximiliano Barrera tenía 32 años y era changarín. Su cuerpo fue hallado cinco días después en una zona rural de Huachana, en Santiago del Estero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 32 años fue encontrado muerto cinco días después de salir de su casa para ir a su primer día de trabajo. Ahora la Justicia investiga las causas de la muerte y la inquietante carta que le dejó a su familia.

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    El cuerpo de Hernán Maximiliano Barrera fue encontrado el sábado alrededor de las 18, a unos 300 metros de una compuerta en un sector rural de Huachana, Santiago del Estero.

    Durante los días previos se había desplegado un amplio operativo para intentar localizarlo. Participaron efectivos policiales, perros especializados en rastreo y drones equipados con sensores térmicos, que recorrieron durante el día y la noche distintos sectores de estancias, campos y canales de la zona.

    La denuncia había sido realizada por su madre, Angélica Rojas, después de que Barrera no regresara a su vivienda.

    De acuerdo con la reconstrucción inicial, el joven tenía previsto ir desde su casa en Campo Gallo hasta un establecimiento agrícola cercano para concretar una oportunidad laboral. Incluso había preparado sus pertenencias para el viaje.

    Sin embargo, salió de manera imprevista y no llevó el bolso que había preparado ni su celular.

    La familia intentó entonces comunicarse con la persona que había oficiado como intermediaria de la propuesta laboral. El hombre, de apellido Pereyra, confirmó que Barrera nunca había llegado al establecimiento para comenzar a trabajar.

    La búsqueda continuó en distintos predios rurales. Durante los primeros rastrillajes, los investigadores encontraron una gorra y una soga, elementos que aumentaron la preocupación por el paradero del joven.

    Finalmente, después de más de cinco días de búsqueda, los efectivos localizaron el cuerpo colgado de un árbol.

    La carta que ahora analiza la Justicia

    Además del operativo de búsqueda, la investigación judicial tiene bajo análisis una carta manuscrita que Barrera habría dejado antes de desaparecer.

    Según la información incorporada a la causa, en el escrito el joven expresaba preocupación por movimientos extraños en sus cuentas bancarias y en sus dispositivos. También mencionaba la recepción de mensajes que no reconocía y supuestas amenazas relacionadas con el uso no autorizado de sus datos personales.

    Ahora, ante la Fiscalía de turno, los investigadores buscan reconstruir qué ocurrió durante los últimos días de Barrera. Entre las medidas dispuestas está determinar las causas de su muerte y establecer si existió o no participación de terceras personas.

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