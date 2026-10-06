Encontraron una foto de una mujer desnuda y maniatada en el celular de Claudio Barrelier, el acusado del crimen de Agostina Vega

La causa por el femicidio de Agostina Vega sumó un dato clave que profundizó el horror y abrió nuevas hipótesis. En el celular de Claudio Barrelier, el principal acusado, los investigadores encontraron una foto tomada en 2024 donde se ve a una mujer desnuda y maniatada.

Murió un adolescente de 13 años tras sufrir un accidente con un cuatriciclo en Corrientes

Temor y dramatismo en un barrio de Rawson: exigen la intervención de las autoridades por una vecina fuera de control

La identidad de la mujer todavía es un misterio y la Justicia busca determinar quién es y en qué circunstancias fue tomada la imagen. El hallazgo, además, abrió una nueva hipótesis: que Barrelier podría haber estado involucrado en otros hechos de violencia sexual antes del crimen de Agostina.

La abogada del padre de la adolescente, Fernanda Analiz, aseguró que ya contabilizan seis presuntas víctimas vinculadas al acusado. Entre ellas están Agostina, otro episodio investigado durante 2025 por el fiscal Iván Rodríguez, el caso relacionado con la foto y otros testimonios que llegaron a su estudio.

En diálogo con El Doce, Analiz sostuvo que la aparición de la imagen refuerza la sospecha de que Barrelier pudo haber atacado a otras mujeres durante varios años. “No creo que haya descansado en ningún período Barrelier, lo ha demostrado la prueba”, afirmó la letrada.

Según explicó, además de los casos que ya forman parte de expedientes judiciales, varias jóvenes se acercaron recientemente para relatar situaciones en las que aseguran haber sido víctimas del acusado.

Uno de esos testimonios corresponde a una persona que contó que sufrió un abuso cuando tenía 11 años, mientras que Barrelier tenía entonces entre 18 y 19.

La abogada también señaló que al menos tres de los episodios denunciados habrían ocurrido en el mismo domicilio. En uno de ellos, la víctima no pudo reconocer inicialmente a Barrelier y recién logró identificarlo después de que el caso de Agostina tomara estado público.

El celular ya había estado en manos de la Justicia

Uno de los puntos que más cuestionó Analiz es que el teléfono donde apareció la foto en cuestión ya había sido secuestrado por la Justicia durante una investigación anterior.

El dispositivo ahora forma parte de la causa que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón, quien logró recuperar información que, según la abogada, Barrelier había eliminado.

“En la investigación de 2025 este teléfono podría haber sido peritado y no se hizo. El fiscal Garzón recuperó la información que esta bestia había borrado. Este teléfono estaba secuestrado por la Justicia pero no se analizó”, sostuvo Analiz.

Para la representante del padre de Agostina, esa omisión adquiere especial gravedad a la luz del femicidio de la adolescente.

La dura crítica por el crimen de Agostina

Analiz cuestionó el accionar de la Justicia durante las investigaciones anteriores y sostuvo que el crimen de la adolescente podría haberse evitado si Barrelier hubiera sido detenido antes.

“El femicidio de Agostina no empezó en mayo de 2026, esto se podría haber prevenido mucho antes encerrando a este pervertido y no se hizo”, afirmó.

Ahora, los investigadores buscan reconstruir qué ocurrió con la mujer que aparece en la foto y determinar si existe una conexión entre esa imagen y alguno de los testimonios que ya fueron incorporados a la causa.

Qué se investiga sobre la pareja de Barrelier

En paralelo, la Justicia también investiga a Marianela Palmero, pareja de Barrelier, quien permanece detenida y está acusada de encubrimiento.

Según Analiz, Palmero habría estado presente en hechos vinculados con los casos de Agostina y el episodio investigado durante 2025. Sin embargo, la abogada aclaró que por ahora no pueden confirmar que haya tenido participación en el hecho relacionado con la foto de 2024.

Mientras avanzan las pericias y la identificación de la mujer, los nuevos testimonios podrían ampliar todavía más el número de presuntas víctimas vinculadas al acusado.