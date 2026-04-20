Encontraron a uno de los dos hombres desaparecidos en San Juan

Se trata de Cayetano Morales, quien era buscado desde el 10 de abril.

El programa provincial “San Juan Te Busca” informó este lunes que fue encontrado Cayetano Morales, un hombre de 74 años que se encontraba desaparecido desde el pasado 10 de abril en la provincia.

La noticia fue comunicada oficialmente a través de sus canales institucionales, donde expresaron su alivio por el resultado del operativo de búsqueda. Si bien no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue hallado, se confirmó que el hombre ya fue localizado tras varios días de intensa búsqueda.

Morales había sido reportado como desaparecido, lo que activó un operativo coordinado entre distintas áreas y fuerzas, además de la difusión pública de su imagen para dar con su paradero. El hallazgo se produjo el 20 de abril, según indicaron desde el organismo, marcando el cierre de un caso que mantenía en vilo a familiares y a la comunidad.

Continúa la búsqueda de Daniel Alejandro Salguero A través del programa “San Juan Te Busca”, las autoridades difundieron los datos de Daniel Alejandro Salguero, de 47 años, solicitando la colaboración de la comunidad.