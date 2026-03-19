    • 19 de marzo de 2026 - 18:08

    Entró como invitada y entregó la casa para robo: condenas de hasta 4 años

    Robo en banda: una mujer dejó ingresar a cómplices a la casa de la víctima y robaron varios elementos. Recibieron penas de hasta 4 años de prisión efectiva.

    Le abrió la puerta a sus cómplices y desvalijaron la casa: duras condenas por traición &nbsp;

    Le abrió la puerta a sus cómplices y desvalijaron la casa: duras condenas por traición

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un impactante caso de robo en banda sacudió a la provincia cuando se conoció que una mujer facilitó el ingreso de delincuentes a la vivienda de la víctima durante la madrugada. El hecho, ocurrido el 17 de enero de 2026, terminó con condenas efectivas tras una investigación clave.

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    ROBO EN BANDA: LA TRAICIÓN QUE FACILITÓ EL DELITO

    Según el legajo 01501-2026, el episodio ocurrió en horas de la madrugada cuando Verónica Gisel Sarmiento Díaz ingresó al domicilio del denunciante. En ese contexto, la mujer permitió el ingreso de dos hombres conocidos, quienes aprovecharon la situación para sustraer distintos elementos del interior de la vivienda.

    El caso tomó relevancia por la modalidad delictiva basada en la confianza, ya que la víctima no esperaba que la persona que lo acompañaba facilitara el robo. La investigación permitió avanzar rápidamente tras identificar a los implicados.

    ALLANAMIENTOS Y RECUPERO DE ELEMENTOS

    Gracias a las tareas investigativas, se llevaron adelante allanamientos que permitieron recuperar parte de los objetos robados, lo que resultó clave para fortalecer la causa judicial.

    El accionar fue encuadrado como robo agravado por ser en poblado y en banda, una figura que contempla penas más severas debido a la participación de múltiples personas en el hecho delictivo.

    CONDENAS EFECTIVAS PARA LOS IMPLICADOS

    El caso fue resuelto mediante juicio abreviado. Las condenas fueron:

    • Verónica Gisel Sarmiento Díaz: 3 años y 4 meses de prisión efectiva

    • Víctor Arturo Núñez: 4 años de prisión efectiva

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