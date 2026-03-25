Entró a una casa sin rejas para robar un radiador y terminó preso: lo condenaron a más de tres años de cárcel

Un episodio de hurto en San Juan terminó con un delincuente condenado y preso por reincidente . El hecho ocurrió cuando un hombre ingresó a una vivienda sin ejercer violencia para intentar robar un radiador, pero fue sorprendido por el dueño.

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El hombre fue aprehendido por los vecinos y terminó con una condena en Flagrancia tras llegar a un acuerdo de juicio abreviado con el fiscal del caso, Fernando Bonomo .

El protagonista fue Rodrigo Néstor Nievas , quien el pasado 22 de marzo, alrededor de las 15:40, ingresó a un domicilio en calle Pedro de Valdivia al 1300 y accedió al garaje donde se encontraba una camioneta con un radiador en su interior. Lo llamativo del caso es que no rompió ningún elemento , ya que el lugar no contaba con cierre perimetral.

Según fuentes judiciales, el damnificado advirtió la situación y el sospechoso arrojó el radiador y escapó , pero fue perseguido y reducido por civiles a unos 50 metros del lugar. Luego intervino personal policial, que formalizó la aprehensión y lo trasladó a la Comisaría 28 .

El caso fue investigado por el fiscal Fernando Bonomo , junto a la ayudante fiscal Lucía Escudero , quienes inicialmente encuadraron el hecho como violación de domicilio y hurto en grado de tentativa en concurso real .

Condena rápida y agravante clave

Finalmente, mediante un juicio abreviado, se resolvió una condena de un mes de prisión efectiva, que se unificó con una pena anterior, resultando en una pena única de 3 años y 1 mes de prisión efectiva.

Además, la Justicia declaró la reincidencia del acusado, un dato clave que agrava su situación procesal y condiciona futuros beneficios.

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El caso deja al descubierto una particularidad: un intento de robo sin violencia directa pero con ingreso ilegal a una vivienda, lo que derivó en una condena efectiva.