    • 9 de octubre de 2026 - 12:11

    Escándalo con IA en Lomas: allanaron las casas de cuatro alumnos acusados de crear imágenes sexuales de sus compañeras

    La Justicia secuestró dispositivos en las casas de los menores investigados. Ya son 50 las damnificadas de un colegio de Lomas de Zamora y también investigan a un adulto que habría pagado la herramienta de IA.

    La Justicia allanó las casas de cuatro alumnos investigados por generar con IA imágenes sexuales falsas de sus compañeras.

    La Justicia allanó las casas de cuatro alumnos investigados por generar con IA imágenes sexuales falsas de sus compañeras.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La causa por las imágenes falsas de contenido sexual creadas con inteligencia artificial a partir de fotos de alumnas de un colegio de Lomas de Zamora sumó un fuerte avance judicial. La Justicia allanó las viviendas de cuatro menores de 15 años imputados y elevó a 50 la cantidad de estudiantes damnificadas.

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    Los procedimientos fueron ordenados en el marco de la investigación que comenzó después de que familias del Colegio Modelo Lomas denunciaran que fotografías reales de adolescentes habían sido manipuladas con IA, difundidas entre estudiantes y, según los testimonios incorporados a la causa, publicadas incluso en plataformas de contenido para adultos.

    Allanamientos y dispositivos secuestrados

    Durante los operativos realizados en las casas de los cuatro adolescentes, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras y una PlayStation. El material será sometido a peritajes para determinar cómo fueron generadas las imágenes, hasta dónde circularon y si existió una comercialización del contenido.

    La Justicia busca reconstruir además el grado de participación de cada uno de los estudiantes involucrados. En los primeros días de la investigación habían sido imputados dos adolescentes de 15 años, pero la pesquisa avanzó posteriormente sobre otros menores señalados en la producción y difusión del material.

    Investigan si un adulto ayudó a pagar la IA

    Una de las nuevas líneas de la causa apunta ahora a un adulto. Según las primeras averiguaciones, habría utilizado su tarjeta de crédito para pagar la herramienta de inteligencia artificial con la que se habrían manipulado las fotografías de las alumnas.

    Los investigadores intentan establecer si esa participación se limitó al pago del servicio o si tuvo algún otro grado de intervención. Hasta el momento, no se informó públicamente una imputación contra esa persona.

    De 40 casos denunciados a 50 alumnas damnificadas

    Cuando el caso salió a la luz, las familias hablaban de alrededor de 40 alumnas afectadas. Posteriormente, la investigación judicial identificó primero 45 casos y ahora determinó que son al menos 50 las estudiantes damnificadas.

    Según denunciaron los padres, las imágenes habrían sido creadas a partir de fotos reales de las adolescentes y luego organizadas y compartidas con sus nombres y apellidos. Algunas habrían circulado entre alumnos de otros establecimientos y en páginas para adultos.

    Las familias también reclamaron respuestas al colegio y realizaron una protesta frente a la institución. De acuerdo con sus testimonios, los estudiantes acusados continuaron inicialmente compartiendo espacios con las alumnas afectadas. Después del avance del caso, el establecimiento resolvió que los involucrados continúen temporalmente sus estudios de manera virtual.

    Qué busca determinar ahora la Justicia

    Los peritajes sobre los dispositivos secuestrados serán centrales para establecer quiénes generaron las imágenes, quiénes las difundieron, si hubo pagos por el material y qué alcance tuvo su circulación.

    La investigación también deberá determinar qué responsabilidad corresponde a cada uno de los adolescentes y si el adulto bajo análisis tuvo participación en la operatoria más allá de financiar la herramienta utilizada.

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