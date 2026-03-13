Escándalo en la Policía: echaron a un agente tras quedar filmado mientras tenía sexo al lado del patrullero

El agente de policía fue desvinculado luego de que las cámaras de seguridad registraran el hecho. Ocurrió en Cañuelas.

Un policía del Comando de Patrullas de Cañuelas atraviesa una complicada situación judicial luego de que se difundiera un video suyo teniendo relaciones sexuales. Las imágenes registradas en un video por las cámaras de seguridad mostraron el momento en el que el efectivo, que tenía puesto el uniforme, mantenía relaciones sexuales al costado del patrullero.

El episodio ocurrió el pasado 7 de marzo, a las 5:45 de la mañana, en las inmediaciones del Country Cañuelas Golf, en sentido al cementerio municipal. Según trascendió, el policía no se dio cuenta de que en la zona había cámaras de vigilancia.

Las autoridades de la Policía de la provincia de Buenos Aires le iniciaron un sumario al agente de 22 años y fue desvinculado.

El video del policía que echaron Embed ESCÁNDALO EN CAÑUELAS: ECHARON A UN POLICÍA QUE FUE GRABADO TENIENDO SEXO AL LADO DEL PATRULLERO



Se trata de un efectivo perteneciente al Comando de Patrullas. El hecho ocurrió en el camino al cementerio, a metros del paredón perimetral del country #Cañuelas Golf. #viral pic.twitter.com/f6a0E60dO3 — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) March 13, 2026 “Estuvo detenido en el lugar durante unos diez minutos con una civil con la que concertó un encuentro”, explicó alguien vinculado al expediente, al medio local InfoCañuelas.

Todo quedó registrado en video Tanto la viralización de las imágenes, como el recorrido que siguió el GPS, fueron clave para identificar al efectivo.