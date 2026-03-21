Fauna silvestre: rescatan 17 aves cautivas en una casa de Caucete

Golpe al cautiverio de fauna silvestre en Caucete: la Policía secuestró 17 aves protegidas y trasladó los ejemplares para su evaluación.

Un nuevo caso vinculado a la fauna silvestre en Caucete y operativos de rescate en San Juan generó preocupación tras la intervención de la Comisaría 37ª en un barrio del departamento. El procedimiento permitió detectar aves protegidas en cautiverio y activar el protocolo ambiental, con intervención judicial.

Fauna silvestre en Caucete: hallazgo en un domicilio El hecho ocurrió durante una recorrida de prevención en el Barrio Justo P. Castro I, donde efectivos policiales escucharon cantos de aves provenientes de una vivienda. Tras entrevistar a la propietaria, una mujer de apellido Sánchez, se autorizó el ingreso al domicilio, lo que permitió constatar la situación irregular.

En el interior del inmueble, los uniformados encontraron 22 jaulas con 17 aves silvestres, entre ellas tres benteveos, dos zorzales negros, un jilguero, dos corbatitas, un zorzal mandioca, un ladrillito, tres piquitos de oro, tres diucas y una cata, además de tres tramperos utilizados para captura.

Intervención judicial y traslado de las aves A raíz del hallazgo, se inició un expediente contravencional en el marco del artículo 209 de la Ley 941-R, que regula la protección de la fauna. En la causa fue vinculado un hombre de 56 años, esposo de la propietaria, quedando bajo la órbita del Juzgado de Paz de Caucete.