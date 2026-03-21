    • 21 de marzo de 2026 - 09:25

    Fauna silvestre: rescatan 17 aves cautivas en una casa de Caucete

    Golpe al cautiverio de fauna silvestre en Caucete: la Policía secuestró 17 aves protegidas y trasladó los ejemplares para su evaluación.

    Rescate de ejemplares por fauna silvestre en Caucete tras operativo policial. &nbsp;

    Rescate de ejemplares por fauna silvestre en Caucete tras operativo policial.

     

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo caso vinculado a la fauna silvestre en Caucete y operativos de rescate en San Juan generó preocupación tras la intervención de la Comisaría 37ª en un barrio del departamento. El procedimiento permitió detectar aves protegidas en cautiverio y activar el protocolo ambiental, con intervención judicial.

    Leé además

    Allanamientos por picadas ilegales en Caucete con secuestro de motos y hallazgo de droga.

    Picadas ilegales en Caucete: seis allanamientos y droga incautada
    Procedimiento por narcomenudeo en San Juan realizado por personal policial en Chimbas.

    Narcomenudeo en San Juan: cayeron con cocaína, plantas y $400 mil en Chimbas

    Fauna silvestre en Caucete: hallazgo en un domicilio

    El hecho ocurrió durante una recorrida de prevención en el Barrio Justo P. Castro I, donde efectivos policiales escucharon cantos de aves provenientes de una vivienda. Tras entrevistar a la propietaria, una mujer de apellido Sánchez, se autorizó el ingreso al domicilio, lo que permitió constatar la situación irregular.

    En el interior del inmueble, los uniformados encontraron 22 jaulas con 17 aves silvestres, entre ellas tres benteveos, dos zorzales negros, un jilguero, dos corbatitas, un zorzal mandioca, un ladrillito, tres piquitos de oro, tres diucas y una cata, además de tres tramperos utilizados para captura.

    Intervención judicial y traslado de las aves

    A raíz del hallazgo, se inició un expediente contravencional en el marco del artículo 209 de la Ley 941-R, que regula la protección de la fauna. En la causa fue vinculado un hombre de 56 años, esposo de la propietaria, quedando bajo la órbita del Juzgado de Paz de Caucete.

    Con autorización de la Dirección de Flora y Fauna, intervino Policía Ecológica, que procedió al traslado de las aves a la veterinaria Arca, donde serán evaluadas para determinar su estado de salud y la posibilidad de reinserción en su hábitat natural.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Un nene fue atropellado al bajar del colectivo en Caucete y terminó hospitalizado. Intervino personal de la Comisaría 9na.  

    En Caucete: un nene de 10 años fue atropellado al bajar del colectivo y sufrió serias lesiones

    Por un hecho de inseguridad en Chimbas, que ocurrió en una vivienda de Villa Alonso, la acusada no se presentó a la audiencia judicial y fue declarada prófuga por la Justicia sanjuanina.  

    Rompió una ventana para robar, escapó y ahora está prófuga de la Justicia

    Condenaron a cuatro policías por dejar morir ahogado a un chico que se tiró al río en medio de una persecución policial. 

    Una persecución policial terminó en tragedia cuando un chico se tiró: los condenaron a 10 años de prisión

    Un reconocido comisario subió fotos hot en sus estados de WhatsApp: fue desplazado de su cargo

    Un reconocido comisario subió fotos hot en sus estados de WhatsApp: fue desplazado de su cargo