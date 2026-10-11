    • 11 de octubre de 2026 - 11:04

    Femicidio de Agostina Vega: las macabras pruebas recuperadas del celular del principal acusado

    Los peritajes informáticos revelaron que Claudio Barrelier eliminó fotos de la víctima sometida, chats incriminatorios y mensajes de manipulación dirigidos a la madre de la adolescente.

    Claudio Gabriel Barrelier, el principal sospechoso del crimen de Agostina Vega.&nbsp;

    Claudio Gabriel Barrelier, el principal sospechoso del crimen de Agostina Vega. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A más de cuatro meses del brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, la investigación judicial sumó evidencia contundente que complica de forma definitiva a Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen.

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    Los peritajes informáticos sobre sus dispositivos revelaron un patrón sistemático de borrado de pruebas que incluye imágenes de la víctima sometida, audios comprometedores e intercambios de mensajes diseñados para entorpecer la búsqueda policial.

    A pesar del intento de Barrelier por eliminar el material incriminatorio, los especialistas de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de la Policía Judicial de Córdoba lograron recuperar de la memoria caché de su teléfono dos fotografías tomadas durante la madrugada del 24 de mayo. En las imágenes se observa a la adolescente inmovilizada, maniatada y amordazada sobre una cama, minutos antes de ser ejecutada. La querella del caso señaló que el imputado conservaba dicho material fotográfico a modo de trofeo.

    Manipulación a la familia y borrado de conversaciones

    La reconstrucción judicial llevada adelante por la Fiscalía a cargo de Raúl Garzón determinó que Agostina ingresó a la vivienda de calle Juan del Campillo el sábado 23 de mayo a las 22.55. Pocas horas después, mientras la madre de la joven buscaba desesperadamente su paradero, Barrelier entabló una conversación por WhatsApp desde su celular en la que intentó disuadirla de acudir a las fuerzas de seguridad, advirtiéndole falsamente sobre supuestas represalias legales.

    Ese intercambio, borrado deliberadamente por el acusado pero conservado en el dispositivo de la madre de la víctima, fue interpretado por los investigadores como una maniobra explícita de manipulación para ganar tiempo y demorar la alerta policial.

    El análisis forense detectó además la eliminación de mensajes clave dirigidos a otros coimputados la misma noche del crimen. Entre ellos, instrucciones precisas a inquilinos del inmueble para que no ingresaran al sector delantero de la vivienda y órdenes a su pareja de aquel momento, Marianela Palmero, para borrar chats en los que ella le consultaba por ruidos y gritos sospechosos provenientes de su habitación.

    La hipótesis fiscal y el cuadro de imputaciones

    Para la Justicia, las acciones de Barrelier no constituyen hechos aislados, sino un método coordinado para la ocultación de elementos probatorios. La causa determinó que el acusado abusó sexualmente de Agostina y la asesinó mediante estrangulamiento, para posteriormente desmembrar el cuerpo y trasladar sus restos en un vehículo hacia un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra.

    El expediente cuenta además con otros cinco imputados elevados a juicio por el delito de encubrimiento agravado. Se trata de Osvaldo Fassetta, amigo del acusado y residente del inmueble; Soledad Andreani, expareja de Barrelier que le habría facilitado el automóvil utilizado para el traslado; Marianela Palmero, pareja del principal sospechoso presente en la finca la noche del hecho; y la pareja conformada por Matías Córdoba y Ludmila Ascarruz, inquilinos del sector superior de la propiedad.

    La abogada querellante confirmó que durante la revisión de las memorias digitales se detectaron imágenes de otras mujeres en situaciones similares, por lo que la Justicia mantiene abierta una línea de investigación para determinar la existencia de probables víctimas anteriores.

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