    • 4 de abril de 2026 - 13:02

    Fotógrafo desaparecido: la inquietante hipótesis de un medio de comunicación nacional

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    Fotógrafo desaparecido: la inquietante hipótesis de un medio de comunicación nacional.

    Fotógrafo desaparecido: la inquietante hipótesis de un medio de comunicación nacional.

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    A siete días de la desaparición de Alberto Quiroga (34), el fotógrafo de 25 de Mayo que es intensamente buscado, el caso comenzó a tener repercusión a nivel nacional. Crónica TV fue el primer medio en hacerse eco de la situación, aunque lo hizo con una hipótesis que generó sorpresa y desconcierto.

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    Durante la mañana de ayer viernes, el canal abordó el caso en vivo con un móvil a cargo de un periodista local. Sin embargo, antes de su salida al aire, en las tradicionales placas rojas que caracterizan a la señal, se difundieron frases que rápidamente llamaron la atención:

    • Conmoción en San Juan
    • Buscan intensamente a un fotógrafo
    • Fue a trabajar y nunca volvió
    • ¿Sacó una foto que no debía?

    Esa última línea instaló una versión que, según fuentes vinculadas a la investigación, nunca formó parte de las hipótesis de trabajo. De acuerdo a lo señalado, no existe ningún indicio que relacione la desaparición con la supuesta toma de una imagen comprometedora, ni es una línea que estén analizando los investigadores.

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    Tras las placas, el periodista local desarrolló al aire los datos conocidos del caso, centrados en la reconstrucción de las últimas horas de Quiroga, quien fue visto por última vez el sábado pasado luego de asistir a cubrir un evento en La Chimbera.

    Según pudo reconstruirse, ese día el fotógrafo había tenido una jornada laboral intensa. Durante la tarde participó de una actividad municipal y, más tarde, cerca de las 18.30, se trasladó a Caucete para cubrir otro evento, donde trabajó hasta alrededor de las 21.30.

    Antes de ese compromiso, pasó por su casa, donde permaneció cerca de una hora. Su pareja indicó que en ese momento lo notó como siempre, sin comportamientos extraños. Luego, se dirigió directamente hacia La Chimbera para cubrir el cumpleaños de una mujer de 80 años, trabajo para el que había sido contratado.

    Ese fue el último registro certero de su paradero. Tras finalizar ese evento, Quiroga no regresó a su domicilio y desde entonces no volvió a ser visto.

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    Alberto Quiroga.

    Alberto Quiroga.

    Mientras tanto, la causa continúa bajo un fuerte hermetismo y sin novedades oficiales sobre su paradero. En paralelo, este sábado se retomaron los rastrillajes en distintas zonas del departamento 25 de Mayo, en un nuevo intento por obtener pistas que permitan dar con el fotógrafo.

    La desaparición mantiene en vilo a su familia, amigos y a toda la comunidad, en medio de la incertidumbre y el paso de los días sin respuestas.

    El dolor del padre, en su primera manifestación pública

    En medio de la incertidumbre y el paso de los días sin novedades, el padre del fotógrafo, conocido como “Negrito” Quiroga, rompió el silencio y se expresó por primera vez de manera pública sobre la desaparición de su hijo. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde publicó un breve pero contundente mensaje: “Donde estas Albertito”.

    La frase, cargada de angustia, rápidamente se viralizó y se llenó de comentarios de apoyo, mensajes de aliento y cadenas de oración de vecinos, familiares y personas que siguen de cerca el caso.

    Horas más tarde, el hombre volvió a expresarse con otra publicación que profundizó el dramatismo del momento: compartió la canción “Gigante, Chiquito”, de Sergio Denis, y escribió “Dios por favor”. Ambas publicaciones reflejan el impacto emocional que atraviesa la familia a medida que pasan los días sin noticias sobre el paradero del joven fotógrafo.

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