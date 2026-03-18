    • 18 de marzo de 2026 - 15:55

    Giro de 180°: absolvieron al excomisario Padilla en la causa por robo de autopartes en el Depósito Judicial

    La Justicia absolvió a Gustavo Padilla, Gustavo Godoy y Ulises Chirino. La fiscalía había pedido condenas y aguardará los fundamentos del fallo.

    Padilla tenía una condena en suspenso por utilizar de forma indebida una camioneta Toyota Hilux que se encontraba en el Depósito Judicial. La Corte le había confirmado la sentencia de seis meses de prisión en febrero de 2023.

    Padilla tenía una condena en suspenso por utilizar de forma indebida una camioneta Toyota Hilux que se encontraba en el Depósito Judicial. La Corte le había confirmado la sentencia de seis meses de prisión en febrero de 2023.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un fallo que generó sorpresa en Tribunales, la Justicia resolvió absolver al excomisario Gustavo Padilla, al sargento Gustavo Manuel Godoy y al oficial Ulises Adrián Chirino en la causa por el robo de autopartes en el Depósito Judicial del departamento 9 de Julio.

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    Padilla, absuelto por el beneficio de la duda

    Tras el desarrollo del debate oral, el juez Víctor Muñoz Carpino aplicó el beneficio de la duda para los tres imputados, al considerar que no se logró acreditar con certeza su participación ni que hayan facilitado la sustracción de autopartes del predio judicial.

    La causa investigaba una presunta red dedicada al robo de repuestos y cubiertas de vehículos radiados. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de dos años y seis meses de prisión para Padilla, al sostener que su jerarquía lo convertía en responsable directo del control del depósito.

    Además, la fiscal Silvina Gerarduzzi había pedido una condena de un año de prisión para el sargento Godoy por el delito de encubrimiento, mientras que había requerido la absolución del oficial Chirino.

    Sin embargo, el magistrado entendió que las pruebas reunidas durante la investigación no resultaron suficientes para dictar una sentencia condenatoria contra ninguno de los acusados.

    El fallo aún no está firme y los fundamentos se conocerán el próximo 7 de abril. Con esta resolución, el excomisario Padilla queda desvinculado de una de las causas que generó fuerte repercusión en la provincia desde antes de la pandemia.

    Tras la lectura del veredicto, la fiscal Gerarduzzi manifestó que aguardará los fundamentos del fallo, aunque reiteró su postura: considera probado que Padilla incurrió en el delito de peculado y que el sargento Godoy encubrió la maniobra investigada.

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