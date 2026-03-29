    • 29 de marzo de 2026 - 11:27

    Grave caída de un caballo en Valle Fértil: un hombre permanece internado con múltiples lesiones

    Un hombre que se cayó de su caballo en Valle Fértil quedó con graves heridas. Fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

    El hombre cayó de su caballo y quedó con serias heridas.

    El hombre cayó de su caballo y quedó con serias heridas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 46 años se encuentra internado con lesiones de consideración tras sufrir una caída de un caballo en el departamento Valle Fértil. El episodio tuvo lugar el viernes por la tarde en la localidad de Balde de Astica.

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    De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el damnificado fue identificado como Marcelino Daniel Cabral, quien por causas que aún no fueron determinadas cayó del equino mientras regresaba a su domicilio.

    Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió una fractura en la escápula derecha y diversos politraumatismos. En un primer momento fue asistido en el hospital departamental, pero debido a la gravedad de su cuadro los profesionales de la salud decidieron su derivación al Hospital Rawson.

    Cabral ingresó al centro de salud capitalino cerca de las 23:45 del mismo viernes, donde permanece internado bajo observación médica.

    La investigación quedó en manos de la Comisaría 12ª, que trabaja para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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