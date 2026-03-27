Gravísimo accidente sufrió una alta autoridad universitaria

Se trata de la rectora de la Universidad Nacional de La Rioja. La mujer viajaba en una camioneta oficial junto a otros ocupantes.

Compartir







Natalia Álbarez Gómez se dirigía hacia la provincia de La Pampa cuando la camioneta oficial en la que viajaba sufrió un reventón de neumático. El incidente ocurrió a pocos kilómetros de Ulapes y solo se registraron daños materiales.

La Rectora de la Universidad Nacional de La Rioja, Natalia Celeste Álbarez Gómez, protagonizó un incidente vial durante la madrugada de este jueves. El hecho ocurrió alrededor de las 06.30 horas, a unos 10 kilómetros de la localidad de Bajo Hondo, mientras la funcionaria se trasladaba en una unidad oficial de la institución.

Álvarez Gómez viajaba acompañada por el contador Ariel Alberto Peralta y el conductor del vehículo, Sebastián José Mondragón. Según el reporte policial, la comitiva se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux roja con destino a la provincia de La Pampa, partiendo desde la capital riojana.

El siniestro se produjo debido a las precarias condiciones de la calzada en el sur provincial. El conductor de la unidad manifestó ante el personal policial que “por el mal estado de la Ruta Nacional N° 79, sufre el reventón de un neumático, trasero lado derecho”, lo que provocó el imprevisto en plena circulación.

Tras el reventón, el personal de la unidad móvil leg. 1009, a cargo de Darío Soria, se hizo presente en el lugar para asistir a la máxima autoridad universitaria. De acuerdo al informe de los efectivos, el percance “causó únicamente daños materiales”, sin que se reportaran lesiones para ninguno de los ocupantes.