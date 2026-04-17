    • 17 de abril de 2026 - 08:07

    Habló el alumno apuñalado por su compañera: "No quería que hablara con otras chicas"

    El adolescente contó que habían empezado una relación hacía poco tiempo y que no era la primera vez que ella tenía actitudes violentas con él.

    Joven apuñalado por su compañera.

    Joven apuñalado por su compañera.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un adolescente de 15 años fue apuñalado en el cuello por una compañera este jueves al mediodía a la salida del colegio en San Martín, en Buenos Aires. La joven le clavó un cúter en el cuello y cuando intentó defenderse le provocó cortes en las manos.

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    En diálogo con eltrece, la víctima relató cómo fue el momento del ataque y cómo era su relación con la agresora. “Habíamos empezado a salir hacía una semana o dos”, contó y aseguró que no imaginó que pasaría algo así.

    Sin embargo, en el poco tiempo que llevaban juntos, él había advertido conductas violentas por parte de la chica. “Una vez me fue a buscar a la casa de mi papá y me dio dos cachetazos al enterarse que yo estaba hablando con una piba”, recordó.

    Este jueves, el adolescente contó que no le prestó atención durante la jornada escolar porque no le habían gustado las actitudes de control que había tenido con él. “No quería que hable con nadie”, relató.

    Eso desató la furia de la joven que al salir del establecimiento lo atacó por la espalda. “La miré como diciendo ¿qué hiciste?“, recordó sobre el momento en el que se dio cuenta de que lo había apuñalado.

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