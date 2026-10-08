Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un auto incendiado en Posadas e investigan un posible homicidio

El vehículo fue encontrado completamente quemado en un terreno cercano al aeropuerto de Posadas. Los restos todavía no pudieron ser identificados y la Justicia busca determinar cómo ocurrió la muerte.

Un cuerpo calcinado fue encontrado dentro de un automóvil que había sido incendiado en un terreno de la zona de Potrero Barrero, en Posadas, Misiones. El hallazgo ocurrió durante la tarde del miércoles y la Justicia inició una investigación para determinar la identidad de la persona fallecida y establecer si se trató de un homicidio.

El hecho fue descubierto alrededor de las 15.30, cuando el propietario de un predio realizó una recorrida por el lugar y advirtió la presencia de un vehículo completamente quemado. Ante la situación, dio aviso a la Policía y efectivos de la Comisaría 19ª se trasladaron hasta el terreno, ubicado en inmediaciones del aeropuerto General San Martín.

Durante la inspección del automóvil, los investigadores encontraron restos humanos en el sector del baúl y debajo del asiento trasero. El fuego afectó prácticamente la totalidad del rodado y, por ese motivo, tampoco se pudo determinar con precisión el modelo. De manera preliminar, se sospecha que podría tratarse de un Volkswagen Gol o Polo.

Buscan identificar a la persona fallecida El avanzado estado de calcinación de los restos impidió establecer hasta el momento el sexo, la edad aproximada y la identidad de la persona encontrada. Los especialistas deberán realizar estudios forenses y otras pericias para avanzar con la identificación.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 3 de Posadas, encabezado por el juez Fernando Luis Verón. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y otras áreas especializadas, que realizaron el relevamiento del vehículo y buscaron rastros que permitan reconstruir lo ocurrido.