Hallaron una bicicleta que había sido robada y abandonada en un descampado La bici había sido sustraída anoche en el barrio Enoé Mendoza y fue encontraba en un descampado en el barrio Ruta 20.

La policía recuperó una bicicleta que había sido robada en el Barrio Enoe Mendoza, Caucete, en la noche del 12 de agosto de 2025. La víctima fue la familia García.

Personal policial halló la bicicleta mountain bike rodado 29, marca Top Mega, en un descampado abandonado detrás del Barrio Ruta 20, Caucete. El rodado estaba oculto bajo maleza.

La bicicleta fue reconocida y entregada a la familia García por directivas del Ayudante Fiscal Sánchez de la UFI delitos contra la propiedad. La policía continúa investigando para dar con el autor del ilícito.