    • 28 de marzo de 2026 - 10:05

    Hallazgo en Chimbas: ocultas en un buzo, encontraron dos armas de fuego oxidadas

    Un uniformado advirtió a tres hombres en actitud sospechosa, que huyeron, dejando atrás las armas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En Chimbas, un oficial de la Subcomisaría Cipolletti, que circulaba en su vehículo particular por calle Bonduel —a unos 200 metros al sur de Fernández—, advirtió la presencia de tres hombres junto a la banquina este. Al notar la presencia policial, los individuos huyeron corriendo hacia el campo.

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    Según el informe oficial, el efectivo descendió para verificar el lugar y encontró un envoltorio rojo. Se trataba de un buzo con capucha, en cuyo interior había dos armas de fuego: una pistola calibre 9 mm y una PA3. Ambas presentaban un avanzado estado de deterioro, con óxido y signos de abandono.

    Las armas fueron levantadas bajo cadena de custodia y se evalúa su traslado a la división de balística, con el objetivo de determinar si aún son aptas para el disparo y si podrían estar vinculadas a otros hechos delictivos.

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