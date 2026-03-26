Chimbas: liberaron al hombre que le disparó a su hermano tras confundirlo con un ladrón

El hombre identificado como Luis Darío Villaverde, quien hirió de un disparo en el rostro a su propio hermano al presuntamente confundirlo con un delincuente, en Chimbas, fue puesto en libertad tras la audiencia de formalización, según indicaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO.
El hombre que hirió a su hermano de un disparo, imputado por otro delito
A pesar de la gravedad del hecho, la Justicia determinó que, por el momento, Villaverde sea investigado únicamente por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil. La fiscalía CAVIG decidió no solicitar la prisión preventiva, optando en su lugar por medidas moderadas para asegurar que el imputado siga vinculado al proceso.
Entre las reglas impuestas para su liberación, Villaverde deberá someterse al proceso judicial y asistir mensualmente a la comisaría para acreditar su situación. Mientras tanto, la instrucción continúa para descartar otras figuras delictivas y profundizar en la versión del "error" esgrimida por el sospechoso.
El hecho y el estado de la víctima
El incidente ocurrió durante la noche del lunes pasado, cuando Villaverde disparó a quemarropa contra su hermano. Según su primer testimonio, accionó el arma al creer que un extraño intentaba ingresar a la propiedad aprovechando la oscuridad.
El proyectil impactó en la zona de la mandíbula de la víctima, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson. Según los informes médicos, el joven se encuentra fuera de peligro y dado de alta aunque debe hacerse una cirugía complicada. Finalmente declaró y evidentemente no habló en contra de su hermano.
La investigación sigue abierta
La UFI CAVIG, coordinada por la fiscal Claudia Ruíz y la ayudante fiscal Silvina Zogbe, mantiene varias líneas de investigación abiertas. Además de recolectar evidencia en la vivienda donde ocurrió el ataque, los pesquisas buscan determinar si efectivamente se trató de una confusión trágica o si existían conflictos previos entre los hermanos que pudieran haber motivado la agresión.
El juez Sergio López Martí decidió sobre la imputación de Villaverde tras el pedido fiscal. En la defensa del hombre estuvo el abogado particular Cristian Videla.