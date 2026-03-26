Chimbas: liberaron al hombre que le disparó a su hermano tras confundirlo con un ladrón

El imputado quedó en libertad bajo medidas cautelares mientras la Justicia investiga el incidente ocurrido en el Barrio Los Andes, en Chimbas.

El hombre identificado como Luis Darío Villaverde, quien hirió de un disparo en el rostro a su propio hermano al presuntamente confundirlo con un delincuente, en Chimbas, fue puesto en libertad tras la audiencia de formalización, según indicaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO.

El hombre que hirió a su hermano de un disparo, imputado por otro delito A pesar de la gravedad del hecho, la Justicia determinó que, por el momento, Villaverde sea investigado únicamente por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil. La fiscalía CAVIG decidió no solicitar la prisión preventiva, optando en su lugar por medidas moderadas para asegurar que el imputado siga vinculado al proceso.

Entre las reglas impuestas para su liberación, Villaverde deberá someterse al proceso judicial y asistir mensualmente a la comisaría para acreditar su situación. Mientras tanto, la instrucción continúa para descartar otras figuras delictivas y profundizar en la versión del "error" esgrimida por el sospechoso.

El hecho y el estado de la víctima El incidente ocurrió durante la noche del lunes pasado, cuando Villaverde disparó a quemarropa contra su hermano. Según su primer testimonio, accionó el arma al creer que un extraño intentaba ingresar a la propiedad aprovechando la oscuridad.

El proyectil impactó en la zona de la mandíbula de la víctima, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson. Según los informes médicos, el joven se encuentra fuera de peligro y dado de alta aunque debe hacerse una cirugía complicada. Finalmente declaró y evidentemente no habló en contra de su hermano.