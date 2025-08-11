Horror: mató a sus hijos a machetazos, hirió a su esposa embarazada y se quitó la vida Familiares alertaron esta mañana a la Policía porque no podían comunicarse con la familia y la policía se encontró con una macabra escena en la casa.

Un hombre mató a dos de sus hijos a machetazos, hirió a su pareja embarazada y a un cuñado y luego se quitó la vida en Posadas.

El violento hecho ocurrió este domingo en una casa ubicada en Cedro y 57 en el barrio San Lorenzo. Sin embargo, el hallazgo se produjo esta mañana luego de que familiares alertaran a la Policía porque no podían comunicarse con ningún integrante de la vivienda.

Tras la llamada al 911, efectivos se acercaron al domicilio y encontraron a tres personas muertas y a dos heridas.

Según detallaron medios locales, el escenario era escalofriante: un hombre de 48 años -identificado como José Ricardo Ferreyra– estaba colgado de un tirante del techo. A metros estaba el cuerpo de su hija de 13 años y el de su hijo, un chico de 21 años con discapacidad motriz; ambos con heridas profundas en la zona del cuello.

En otra habitación, la policía encontró a la esposa de Ferreyra con golpes y cortes; mientras que un hermano de la mujer, que está postrado, yacía con heridas cortantes y con signos vitales muy débiles. Ante esa situación fue derivado de urgencia a un centro asistencial. “Apenas movía los ojos y balbuceaba”, sostuvo una fuente consultada.

La pareja y el cuñado sobrevivieron al brutal ataque, pero permanecen internados.

La pareja del agresor también fue llevada a un hospital, donde los médicos constataron que su vida no corría peligro y que presentaba un embarazo de pocas semanas que tampoco estaba en riesgo.

De acuerdo a las primeras conclusiones, fuentes judiciales indicaron que Ferreyra atacó con un machete a todos los integrantes de la familia y luego se mató colgándose con una soga.

Una hermana de la mujer se mostró sorprendida por el hecho. Si bien reconoció que su cuñado era muy celoso y su hermana evaluaba la posibilidad de separarse, sostuvo que nunca se enteró de situaciones de violencia intrafamiliar.

En ese contexto, los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de las víctimas a partir de lo que cuenten familiares y vecinos. “Recién estamos comenzando a recolectar las pruebas y será muy importante el testimonio que pueda brindar la mujer y su hermano, una vez que los médicos nos autoricen a tomarles declaración testimonial”, señalaron.

Los cuerpos fueron llevados a la morgue judicial para determinar principalmente el horario estimado en el que ocurrió el ataque y si la muerte de Ferreyra fue inmediata.