    • 27 de marzo de 2026 - 21:37

    Hurto en Capital: robó $39 mil de una avícola y fue condenado en tiempo récord

    Un reincidente fue condenado por hurto tras robar en un local, aprovechando un descuido del dueño.

    El hecho de inseguridad en Capital ocurrió en un comercio de calle 9 de Julio.

    El hecho de inseguridad en Capital ocurrió en un comercio de calle 9 de Julio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo hecho de inseguridad en Capital tuvo esta vez rápida resolución: un hombre fue condenado tras robar dinero de una avícola, aprovechando un descuido del dueño. El caso, que derivó en un juicio abreviado, expone la reiteración delictiva del imputado.

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    Hurto en Capital: cómo fue el robo en la pollería

    El hecho ocurrió el lunes pasado, 23 de marzo, cerca de las 18:55, cuando Leonel Darío López ingresó sin ejercer fuerza al local comercial “Rey Pollo”, ubicado sobre calle 9 de Julio.

    Aprovechando la ausencia momentánea del vendedor, sustrajo de la caja registradora $39.000 en efectivo, en un accionar rápido que quedó encuadrado como hurto simple.

    Condena exprés y reincidencia

    Durante la audiencia realizada este viernes, 27 de marzo, se acordó un juicio abreviado entre la fiscalía y la defensa, lo que permitió una resolución inmediata del caso.

    El juez interviniente resolvió condenar a López a tres meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial, además de declarar su condición de reincidente, un dato clave en la causa.

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