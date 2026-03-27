Hurto en Capital: robó $39 mil de una avícola y fue condenado en tiempo récord

Un reincidente fue condenado por hurto tras robar en un local, aprovechando un descuido del dueño.

El hecho de inseguridad en Capital ocurrió en un comercio de calle 9 de Julio.

Un nuevo hecho de inseguridad en Capital tuvo esta vez rápida resolución: un hombre fue condenado tras robar dinero de una avícola, aprovechando un descuido del dueño. El caso, que derivó en un juicio abreviado, expone la reiteración delictiva del imputado.

Hurto en Capital: cómo fue el robo en la pollería El hecho ocurrió el lunes pasado, 23 de marzo, cerca de las 18:55, cuando Leonel Darío López ingresó sin ejercer fuerza al local comercial “Rey Pollo”, ubicado sobre calle 9 de Julio.

Aprovechando la ausencia momentánea del vendedor, sustrajo de la caja registradora $39.000 en efectivo, en un accionar rápido que quedó encuadrado como hurto simple.

Condena exprés y reincidencia Durante la audiencia realizada este viernes, 27 de marzo, se acordó un juicio abreviado entre la fiscalía y la defensa, lo que permitió una resolución inmediata del caso.