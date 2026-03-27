Hurto en Capital: robó $39 mil de una avícola y fue condenado en tiempo récord

Un nuevo hecho de inseguridad en Capital tuvo esta vez rápida resolución: un hombre fue condenado tras robar dinero de una avícola, aprovechando un descuido del dueño. El caso, que derivó en un juicio abreviado, expone la reiteración delictiva del imputado.
Hurto en Capital: cómo fue el robo en la pollería
El hecho ocurrió el lunes pasado, 23 de marzo, cerca de las 18:55, cuando Leonel Darío López ingresó sin ejercer fuerza al local comercial “Rey Pollo”, ubicado sobre calle 9 de Julio.
Aprovechando la ausencia momentánea del vendedor, sustrajo de la caja registradora $39.000 en efectivo, en un accionar rápido que quedó encuadrado como hurto simple.
Condena exprés y reincidencia
Durante la audiencia realizada este viernes, 27 de marzo, se acordó un juicio abreviado entre la fiscalía y la defensa, lo que permitió una resolución inmediata del caso.
El juez interviniente resolvió condenar a López a tres meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial, además de declarar su condición de reincidente, un dato clave en la causa.